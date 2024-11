Při rallye závodník porazil sloup elektrického vedení, dvě obce byly bez proudu

„Řidič nezvládl na uzavřeném okruhu řízení a havaroval do betonového stožáru vysokého napětí, čímž došlo k jeho poškození a přerušení přívodu elektřiny do obce Výmyslov a částečně do obce Henčlov,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo přijeli pracovníci, kteří museli poškozený sloup vyměnit. Dodávku elektřiny do domácností v obou obcích se podařilo obnovit až ve večerních hodinách.

„Ke zranění nedošlo a dechová zkouška u řidiče byla negativní. Hmotná škoda, která společnosti vznikla, byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun, na autě je újma za 50 tisíc korun.

Policie zahájila úkony trestního řízení s podezřením na spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.