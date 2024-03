Opilý řidič zlikvidoval plot i hydrant, pak vjel zaparkovanému autu na kapotu

K nehodě, kdy Škoda Octavia sjela ze silnice, došlo v sobotu 23. března po páté odpoledne u obce Břuchotín na Olomoucku.

„Podle zjištěných informací nepřizpůsobil 26letý řidič rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a povaze vozovky. Při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk a vyjel mimo komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

A to byl teprve začátek. „Řidič pokračoval po trávníku a cestou srazil plastový patník, náletové dřeviny a prorazil pletivo plotu,“ pokračovala ve výčtu mluvčí.

Když ho ani plot nezastavil, narazil také do plastových krytů vodní nádrže a hydrantu. „Ani tyto překážky jeho auto nestoply, a tak vjel až do areálu firmy, ve které narazil do betonových obrubníků,“ vyjmenovala mluvčí.

Výtečník vůz konečně zastavil až na firemním parkovišti o zaparkované vozidlo značky Citroën Berlingo.

Mladý řidič svou riskantní jízdou způsobil škodu za přibližně osm set tisíc korun. „U řidiče byla provedena dechová zkouška, při které nadýchal přes dvě promile. Byl převezen sanitkou do Fakultní nemocnice v Olomouci k ošetření,“ řekla mluvčí.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Za to mu hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až tři roky za mřížemi,“ uzavřela Skoupilová.