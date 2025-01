Řidiče polekal opilý chodec. Strhl volant a převrátil auto na střechu do pole

13:24

Mladému řidiči jedoucímu v neděli nad ránem po silnici třetí třídy ve směru od obce Prosenice na Přerov vstoupil nečekaně zpoza křoví do cesty chodec bez reflexních prvků. Řidič na to reagoval stržením řízení vlevo. Tím se dostal do smyku, vyjel mimo silnici a skončil v poli na střeše.