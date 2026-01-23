Řidička neoškrábala sklo, kvůli špatnému výhledu převrátila auto na střechu

  14:32,  aktualizováno  14:32
Devatenáctiletá řidička si před jízdou vůz řádně neočistila a námraza na čelním skle jí bránila ve výhledu. U jednoho z domů vyjela mimo silnici na trávník, kde auto narazilo do volně ležícího velkého kamene. Od něj se odrazilo do středu vozovky, kde se střetlo s protijedoucím vozidlem. Pak se její auto převrátilo na střechu.
Řidička skončila s autem po nehodě v Bernarticích na střeše. (22. ledna 2026)
Řidička skončila s autem po nehodě v Bernarticích na střeše. (22. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve čtvrtek ráno v obci Bernartice na Jesenicku.

„U řidičky byla na místě provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě zjištěna,“ sdělila jesenická policejní mluvčí Aneta Przepiorová.

Škodu policisté předběžně vyčíslili na na 90 tisíc korun. „Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky a její spolujezdkyně. Ty byly převezeny k ošetření do jesenické nemocnice,“ doplnila Przepiorová.

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Okolnosti a příčiny dopravní nehody policisté nadále vyšetřují.

16. ledna 2026

KRIMI

