Jsme skleslí, ale systém podvodů přišlápneme, říká k úplatkářské kauze hejtman

Po zásahu kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili třináct lidí včetně člena krajské rady Michala Záchy (býv. ODS), vysoké úřednice Svatavy Špalkové a šéfa krajských silničářů Davida Štěpánka.

Zácha rezignoval na místo hejtmanova náměstka pro dopravu a sport, Štěpánka odvolali radní. Hejtmanství teď zvažuje další, hlubší audit soutěží.

Co vám sdělil Michal Zácha v rezignačním dopise?

Byly to zhruba tři řádky o rezignaci z funkcí. Dopis jsem dostal minulý pátek těsně před jednáním koaliční rady.

Zmínil v něm důvod rezignace?

Ne.

Tušíte, proč dál zůstává krajským zastupitelem? A co si o tom myslíte?

K rezignaci na místo krajského zastupitele musí přinést papír, který platí s okamžitou platností. Nejspíš to nevěděl. Rezignační dopis na místo v radě datoval k poslednímu listopadu. Kdyby to byla věc naší dohody, byl by termín k jednání, ale tak to nebylo. Z toho mi každopádně vyplývá, že přinese další dopis se zastupitelskou rezignací.

To čekáte v prosinci před zastupitelstvem?

Ještě v listopadu, na konci měsíce.

Po propuštění na svobodu si přišel na krajský úřad pro věci. Krátce jste se viděli. Zastavil se i za vámi, nebo jak jste se setkali?

Nepřišel za mnou do kanceláře, ale já za ním, když jsem se dozvěděl, že tady je. Bylo to dva dny po sobě. Asi deset minut jsme se bavili co a jak.

Bavili jste se o tom, co udělal?

Detaily mi nevykládal, ale jednoznačně řekl, že chyba byla na jeho straně. Neříkal, že za nic nemůže a že to na něj někdo ušil nebo něco takového. Svou zodpovědnost přiznal. V té době jsem ještě netušil, že už se přiznal i vyšetřovatelům. Takže jasně, že mi nelíčil jinou verzi příběhu.

Jde o podezření z korupce, říká hejtman Suchánek (13. 11. 2023):

13. listopadu 2023

Byla to pro vás první hmatatelná věc ohledně jeho účasti v kauze?

To bylo už jeho zadržení. Všechno ostatní už byly jen následky. Nemyslím si, že když k nám přijde policie na takovýto zákrok, nic z toho nebude nebo se ukáže, že šlo o omyl.

Tři čtvrtiny volebního období to byl váš kolega, koaliční partner. Jak se vám spolupracovalo?

Nastupovali jsme v listopadu 2020. Úroveň spolupráce se vyvíjela, stejně jako s celou krajskou radou. Z mého pohledu byla za poslední rok a půl v pořádku. Byl jsem s jeho prací pro kraj v gescích sport a doprava spokojen.

Každého teď logicky napadne, že na kraji jste přece museli něco tušit. Tušili jste?

Netušili. Připomenu, že jsme to byli my, kdo zadal forenzní audit, jenž probíhal na základě známých „Faltýnkových deníčků“, kdy Faltýnek (Jaroslav Faltýnek, poslanec, bývalý předseda poslaneckého klubu ANO a někdejší 1. místopředseda hnutí, pozn. red.) docela zajímavým způsobem popisoval šolichy, které na úrovni dopravních zakázek na veřejné stavby probíhaly. Doteď si ze zveřejněných zápisků pamatuji větu v duchu, že systém funguje dobře, je pouze potřeba zaměnit aktéry.

Člověk si laicky řekne, že se předraží daná zakázka a pachatelé se poté rozdělí o rozdíl mezi skutečnou a předraženou cenou. Ale tak jednoduché to nebylo.

Tyto informace vás vedly k zadání auditu u krajských silnic...

Probíhal poměrně dlouhou dobu, pečlivě jsme vybírali firmu, která ho bude dělat. Nejenže jsme audit dokončili a nechali Správu silnic Olomouckého kraje provést opatření ve fungování organizace, ale také jsme na základě výsledků podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Auditní zpráva byla součástí materiálu, který jsme dávali policii. Nenapadlo mne, že by to mohlo pokračovat dál nebo dokonce startovat znovu. Jednoduchý indikátor, že je třeba něco špatně, o kterém jsem si myslel, že by mohl stačit, je například vysoutěžená cena dopravních staveb.

Tady bylo všechno v pořádku?

Člověk si laicky řekne, že se předraží daná zakázka a pachatelé se poté rozdělí o rozdíl mezi skutečnou a předraženou cenou. Ale tak jednoduché to nebylo. Za poslední rok byla vysoutěžená cena našich velkých stavebních zakázek na 72 nebo 73 procentech vyhlašované ceny. Podle toho to tedy poznat nebylo. S takovým výsledkem jsme naopak mohli být spokojení.

Audit se týkal let 2015 až 2020, tedy vlád ČSSD a KSČM a ANO, ODS a ČSSD. Mohli auditoři podvody odhalit?

Auditoři našli ne zcela neprůstřelné postupy, které se tam děly. Uvedu příklad. Zakázky malého rozsahu se tehdy na správě silnic nedělaly elektronicky, ale ručně. Nešly systémem, který kontroluje jednotlivé kroky. Jedno z důležitých opatření proto bylo, že jsme i v drobnějších zakázkách přešli na dynamický nákupní systém. Ten sám kontroluje správnost kroků, které veřejnou zakázku sledují.

Chystáte další prověrky?

Budeme se rozhodovat o zadání dalšího auditu. Ale zase bychom auditovali jen náš systém, kdežto policejní vyšetřování, které se dělo na základě dlouhodobého sledování a odposlechů, sahá jinam než k nám, a to do pletich před zakázkou. To žádný audit odhalit nemůže.

Podle policejních spisů citovaných v médiích byl Michal Zácha opatrný, veřejně se nechtěl scházet se zástupci soutěžitelů. Působil tak zpětně i na vás?

Zkuste si to představit. Dáte trestní oznámení na neznámého pachatele a logicky zahrnujete období, které se stalo, ne které se stane. Napadlo by vás, že poté, co on byl součástí procesu zadávání auditu, jeho vyhodnocování i dalších opatření, že by se následně mohlo něco stát? Zní to tak absurdně, že kdyby se to nestalo, ani bych tomu nevěřil.

Jaká je teď nálada na krajském úřadě?

Neveselá. Ale nekomunikuji se všemi 530 zaměstnanci, nejlépe mohu posuzovat náladu v krajské radě a tam jsme hodně skleslí. Jsme odhodlaní udělat další razantní kroky, aby se podařilo systém, který tady neuvěřitelně přetrvává už možná deset let, od dob SOCDEM, a teď buď pokračoval, nebo znovu naskočil, konečně přišlápnout.

Co bude vyšetřování znamenat pro konkrétní veřejné zakázky?

Jsme v rozhodování rady, i když v jednom případě už to udělal i dodavatel, o tom, že dvě vysoutěžené zakázky budeme muset pozastavit a přesunout o měsíc, dva, tři a možná je také vyhlásit znovu. Figurují v nich firmy, o nichž se psalo v médiích nebo je vidím v novém dokumentu, který jsem dostal od NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) a kterým jsme se připojili k trestnímu stíhání jako strana poškozená.

Neproběhly tedy dvě opravy silnic?

Z jedné už soutěžitel odstoupil, budeme ji soutěžit znovu, a druhou prověřujeme. Protože není tak jednoduché veřejnou zakázku zrušit.

Co když se firmy zapojené v kauze přihlásí znovu?

To je pro mne asi jedno z nejzajímavějších témat, zda vůbec máme možnost omezit firmy, které v kauze jedou. Budu to konzultovat. Když jsem ale sledoval starší kauzy dopravních staveb odjinud a potom takové firmy vidím ve státních zakázkách, nestačím se divit. Právo je u nás postaveno tak, že není jednoduché někoho vyřadit.

Obviněná je i vedoucí odboru kanceláře ředitele Svatava Špalková. Odbor má pod sebou hospodářskou správu, veřejné zakázky a centrální nákupy. Běží dál normálně?

Komplikace se týká všeho. I to, že nemáme gesčního politika, má vliv na řízení odborů. Dopravu jsem v mezičase vzal pod sebe. A pokud nám chybí vedoucí u veřejných zakázek nebo zaměstnanci správy silnic, někdo je musí nahradit, stejně jako při dovolené nebo nemoci. Největší problém není v tom, že tam někdo týden a půl není a třeba další dva týdny nebude. Morální stránka věci je daleko tíživější.

Za rok jsou krajské volby. Budete znovu kandidovat? A jak pak přesvědčíte voliče, že už by se nic podobného neopakovalo?

Je to pro mne těžká otázka, musím si to teprve srovnat v hlavě. Kdybych teď tvrdil, že přesvědčím voliče, nebylo by to korektní. Záleží na nich a na krocích, které budeme dále dělat. Do procesu kandidátky jsem se odhodlal jít, nicméně vývoj může být různý – a také nezáleží jen na mém rozhodnutí, ale i na sněmu (STAN, pozn red.).