Pokračuje návštěva prezidenta, Pavel navštíví přerovskou Meoptu i speciální síly

Prezident zahájí program návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky nejvyspělejších firem v regionu. Patří k absolutní světové špičce ve výrobě optických přístrojů a zařízení.
Následně má na programu setkání s primátory Přerova a Prostějova, poté poobědvá se starosty Prostějovska a Přerovska. Odpoledne navštíví prostějovskou firmu Koutný, která patří k české špičce ve výrobě pánské konfekce.
|
Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel
Návštěvu regionu ukončí Petr Pavel návštěvou vojenské skupiny speciálních sil v Prostějově.