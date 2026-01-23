Pokračuje návštěva prezidenta, Pavel navštíví přerovskou Meoptu i speciální síly

  7:00,  aktualizováno  7:00
Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. V regionu je během svého funkčního období už potřetí. V roce 2023 navštívil severní část kraje, následně sem zavítal i po katastrofální povodni v roce 2024. Současnou návštěvu absolvuje bez manželky, která je zdravotně indisponována.
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Prezident zahájí program návštěvou přerovské Meopty, která je jednou z největších a technologicky nejvyspělejších firem v regionu. Patří k absolutní světové špičce ve výrobě optických přístrojů a zařízení.

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu. (22. ledna 2026)
Následně má na programu setkání s primátory Přerova a Prostějova, poté poobědvá se starosty Prostějovska a Přerovska. Odpoledne navštíví prostějovskou firmu Koutný, která patří k české špičce ve výrobě pánské konfekce.

Návštěvu regionu ukončí Petr Pavel návštěvou vojenské skupiny speciálních sil v Prostějově.

