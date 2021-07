Olomouc hledá budovy pro úředníky, má nedostatek kancelářských prostor

Nedávno se na webových stránkách Olomouce objevila zpráva, že město hledá ke koupi administrativní objekt. Má jít o kanceláře pro úředníky umístěné v budově Namiro a také pro odbory ve Vejdovského ulici. Na obou místech je magistrát v nájmu.

První nemovitost patří soukromé společnosti, druhá policii. Náhradu hledalo město neúspěšně už dříve. Poptávku teď radnice zveřejnila ve dvou variantách, a to pro sto a dvě stě úředníků. Uzávěrka je v půlce září.

„Je možné akceptovat i nabídku budov, na které bude vydán kolaudační souhlas nejpozději do 31. 12. 2021,“ stojí na webu.

V obou případech je mezi požadavky parkování pro několik desítek aut a dobrá dostupnost hromadnou dopravou. V budově Namiro v Palackého ulici nedaleko centra pracují dvě stovky úředníků.

Město je nespokojeno s nájmy

Město si prostory pronajímá od roku 2013 za 2 990 korun za metr čtvereční na dobu dvaceti let, přičemž výpověď může podat nejdříve po deseti letech, tedy v roce 2023.

Vedení radnice v posledních letech dává najevo nespokojenost, protože kromě nájmu 18 milionů korun ročně šly z městské pokladny v minulosti i náklady na klimatizaci nebo servis výtahů.

„Chceme vyloučit jakékoli jiné varianty, které se nabízejí, abychom v Namiru nemuseli zůstávat. Když se ukáže, že je nejlepší tam zůstat, tak tam zůstaneme a budeme mít čisté svědomí v tom, že jsme vyzkoušeli všechno,“ uvedl majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Smlouva s Namirem umožňuje pouze odchod do vlastní budovy. Radnice ovšem věří, že by případně uspěla i s variantou „do cizího“.

„Máme právní rozbor, že by šlo obhájit i stěhování do nájmu. Zatím ale není ve hře, že bychom se pouštěli do právní války,“ řekl náměstek.

Nabídka prostor od developera

Zmínil, že město už dostalo nabídku na prostory v administrativním komplexu Envelopa Office Center olomouckého developera Richarda Morávka, který má zahájit provoz v říjnu. Dvě desítky zaměstnanců chce radnice z Namira přesunout do rekonstruovaného Edelmannova paláce. Pro Olomouc je podstatné i dění ve Sněmovně.



„V případě přijetí nového stavebního zákona v podobě, kterou se snaží protlačit ministerstvo pro místní rozvoj, by výrazný počet úředníků přešel do samostatného úřadu. Jeden ze scénářů tak může být, že odejdeme z Namira, zůstane tam 120 úředníků a nabídneme státu, že může převzít smlouvu,“ dodal Pelikán.

Stát totiž nemá v Olomouci vhodné prostory. Jak to ale s návrhem zákona dopadne, není jisté. Před týdnem ho poslancům vrátil Senát a pro vládní koalici může být problém sehnat většinu.

Změnit se má také adresa odboru agendy řidičů a motorových vozidel, za kterým nyní lidé chodí do Vejdovského ulice, zhruba půl kilometru od vlakového nádraží. Krajské policejní ředitelství s budovou počítá pro svoje potřeby.

Ještě loni na podzim mluvilo vedení města o tom, že do konce roku 2023 může vyrůst zázemí pro úředníky v Tomkově ulici naproti hejčínskému gymnáziu, kde město vlastní někdejší přírodovědeckou fakultu.

Stavba prostor v Hejčíně není aktuální

Jako podmínku ale měla Olomouc šedesátimilionovou kompenzaci od státu. „Přislíbené finance město neobdrželo,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá. Stavba prostor v Hejčíně není aktuální.



Opozici v zastupitelstvu vadí, že město za poslední roky nepřišlo s nápadem, jak situaci s úředníky vyřešit.



„Ačkoliv pro čtyřicet procent ze 726 úředníků musí radnice zajišťovat prostory v pronájmech, nezabývala se celkovou koncepcí podoby a umístění magistrátu, ale jen dílčími problémy - a to velmi nepřesvědčivě,“ řekl předseda hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Podle něj se nabízí rozvoj lokality v Hynaisově ulici, stavba nové budovy například u tržnice nebo využití Hanáckých kasáren u náměstí Republiky.

Právě rozlehlý bývalý vojenský objekt nicméně zrovna nabízí k prodeji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nejnižší nabídka v aukci pořádané na začátku září je 262 milionů korun.



Pro město i Olomoucký kraj, který o nemovitosti z roku 1840 také uvažoval, tak nepřichází v úvahu.