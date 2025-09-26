Při úklidu zahrady v Olomouci lidé našli 750 kg munice. Policisté část odpálili

Munice byla objevena na pozemku u střelnice nedaleko lazeckého fortu, tedy mimo obytnou zónu. Oznámení o jejím nálezu policisté obdrželi ve čtvrtek kolem 19. hodiny. „Munice byla objevena při úklidu zahrady,“ upřesnil mluvčí policie Libor Hejtman.
Přivolaní pyrotechnici rozhodli, že kvůli velkému množství nalezené munice nebyl možný převoz. Od čtvrtečního večera proto policisté místo střežili a v pátek ráno si jej převzali pyrotechnici.
V pátek dopoledne hledali pyrotechnici vhodné místo pro bezpečné odpálení munice. „Jelikož k nálezu došlo v neobydlené oblasti, nebyla nutná evakuace a veřejnosti nehrozilo žádné nebezpečí,“ upřesnila policejní mluvčí Ivana Skoupilová
„Střelivo o menší velikosti bylo odpáleno na bezpečném místě a v dostatečné vzdálenosti tak, aby nedošlo ke škodě na majetku. Větší kusy si pyrotechnici odvezou k dalšímu odbornému zlikvidování,“ ubezpečila Skoupilová. Podle informací policie šlo o více než tři čtvrtě tuny munice.