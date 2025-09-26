Padesátiletá žena, kterou čekala kardiologická operace a vyšetření ukázalo, že je HIV pozitivní. Muž ze Šumperska, který kvůli dlouhotrvajícím průjmům skončil na gastroskopii, což vedlo k odhalení počátečního stádia AIDS. Nebo dvacetiletá drogově závislá žena z Ukrajiny, která se nakazila při rizikovém pohlavním styku, neléčila se a z olomouckého squatu se k expertům dostala ve chvíli, kdy již bylo pozdě, a infekci podlehla.
I to jsou příběhy pacientů specializovaného olomouckého HIV centra. „Většinou se na nemoc přišlo náhodně, kdy pacienti neměli žádné obtíže a netušili, že jsou pozitivní. Měli jsme však i čtyři pacienty v pokročilém stádiu AIDS,“ bilancuje primářka Infekčního oddělení FNOL Martina Kundschofská.
Ačkoliv dnes už tato smrtelně nebezpečná nemoc způsobující AIDS nestraší veřejnost tolik jako v 80. a 90. letech minulého století, rozhodně nebyla vymýcena a napříč republikou v poslední době přibývá nových záchytů. Státní zdravotní ústav eviduje v Olomouckém kraji 144 HIV pozitivních pacientů, v celé republice jich je 5 050.
„Zdaleka už si nelze představovat, že je nemoc šířena homosexuální komunitou jako v případě Freddieho Mercuryho,“ přibližuje Kundschofská.
„Přibývá nakažených mezi heterosexuálními páry, kdy jeden z partnerů je pozitivní. Někteří se nakazili v minulosti prostřednictvím krevních přenosů, jiní sexuální cestou, ať už jsou heterosexuálně, či homosexuálně orientovaní. Důležité je však vědět, že nediagnostikované nakažení HIV je odpovědné za další šíření infekce mezi lidmi,“ dodává.
Klíčové je včasné odhalení a zaléčení
HIV centra nabízí diagnostiku, sledování zdravotního stavu pacientů a terapii všech stadií infekce včetně pokročilého stadia onemocnění AIDS. V Česku jich funguje devět, na Moravě byla do letošního roku jen v Brně a Ostravě.
Zájemci se dnes mohou otestovat
Preventivně-osvětová akce nazvaná Hádej, kdo jsem! dnes připomene blížící se první výročí fungování HIV centra ve FNOL, stejně jako stále aktuální riziko nákazy. Zdravotníci spolu s odborníky z krajské hygienické stanice budou zájemcům k dispozici v přízemí nákupního centra Galerie Šantovka od 11 do 17 hodin.
Součástí akce bude rovněž bezplatné anonymní testování v sanitce České společnosti AIDS pomoc, kde zájemce absolvuje odběr krve z prstu a výsledek obdrží zhruba do pěti minut. Pořadatelé si rovněž pro návštěvníky připravili řadu propagačních materiálů s bližšími informacemi nebo kondomy zdarma.
„Počty nově infikovaných či diagnostikovaných pacientů stále rostou a nemám na mysli jen vlnu po vypuknutí války na Ukrajině. Cítili jsme potřebu vybudovat další centrum spádově pro lidi z Olomouckého kraje, nyní máme pacienty i ze sousedního Zlínského,“ popsala primářka.
V centru nabízí vlastní antiretrovirovou terapii i léčbu doprovodných infekcí spjatých s HIV.
„Pacienty také bezplatně testujeme a ti se závažným průběhem u nás mohou být hospitalizováni,“ doplnila Kundschofská.
Osvěta je přitom velmi důležitá. Pokud je totiž pacient včas zaléčen a nemá komplikace nebo rezistenci na antiretrovirovou terapii, do půl roku se může dostat do stavu, kdy bude mít nulovou virovou nálož.
„V takovém případě se může v pohodě dožít i 80 až 90 let,“ podotýká Kundschofská.
Starají se mimo jiné o pacienty z Ukrajiny
Co se týče skladby pacientů, v olomouckém centru je dvacet mužů a deset žen. Čtyři pacienti jsou pak z Ukrajiny.
„To je velice nízké číslo na to, že Ukrajina je stát s jedním z nejvyšších výskytů HIV infekce v Evropě. Za celou dobu konfliktu na Ukrajině bylo od března 2022 do července 2025 evidováno 907 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny, z toho 347 mužů a 560 žen,“ shrnula primářka.
|
Přerovsko dál straší žloutenka, pomoci má i příspěvek na očkování pro část lidí
Zmiňuje třeba příběh muže, jenž z Ukrajiny před sedmi lety přišel do malé vesnice na Šumpersku, kde se usadil, našel si práci, oženil se a poté se páru také narodilo dítě. V minulém roce však u něj bylo odhaleno počáteční stadium AIDS.
„Protože olomoucké HIV centrum ještě neexistovalo, odeslali jsme ho do Ostravy, kde se léčil. Nedávno přišel na kontrolu a popisoval mi, jak bylo těžké se do vesnické komunity vrátit, nakonec se museli z regionu odstěhovat. Naštěstí jeho manželka i dítě vyšli po opakovaném testování jako negativní,“ popisuje primářka.
Léky jako prevence i nouzová následná pomoc
Před infekcí může ochránit metoda preexpoziční profylaxe (PrEP), tedy preventivní užívání dvojkombinace léků na léčbu infekce zdravou, HIV negativní osobou.
„Preexpoziční profylaxe je doplňková metoda prevence před nákazou HIV pro osoby, které žijí ve vysokém riziku této smrtelně nebezpečné nákazy. Pravidelné preventivní užívání léků může snížit riziko nákazy virem HIV až o 90 procent,“ zmiňuje Kundschofská.
|
Parky bývají rizikovější než les. Olomoucký kraj má nejvíc nákaz boreliózou
V Česku je PrEP dostupná od roku 2017. Hradí si ji sám uživatel a její předepisování se řídí doporučením Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti. Užívá se ve formě tablety, která se může brát jednou denně, nebo v režimu podle potřeby, a obsahuje dvě léčiva, jež brání usazení viru HIV v těle a spolehlivě tak chrání před infekcí.
Musí se však užít předtím, než k rizikovému kontaktu dojde, a nedokáže ochránit před ostatními pohlavně přenosnými infekcemi, jako jsou syfilis, kapavka, chlamydie nebo hepatitidy typu B a C.
Pro ty, kdo již byli vystaveni riziku nákazy virem HIV, například po nechráněném pohlavním styku s protějškem s možnou HIV pozitivitou, po sdílení injekčních pomůcek, nebo po znásilnění, pak nabízí odborníci z Infekčního oddělení FNOL takzvanou postexpoziční profylaxi (PEP). Její užití musí být zahájeno do 72 hodin po možné expozici HIV.
Léčivo je hrazeno pojišťovnou pouze v indikovaných případech. Léčivo je v indikovaných případech hrazeno pojišťovnou, v případě nesplnění indikačních kritérií se cena preparátů pro zájemce pohybuje přibližně kolem 17 tisíc korun.