Jedlík spořádal 890 šneků za pět minut. Výhodou je, že nesmrdí, řekl rekordman

„Snědl bych všechno, kdybych neměl časový limit. Na druhou stranu nikdo nevěděl, kolik kusů se dá sníst za pět minut, takže to byla výzva navíc,“ hodnotil po svém výkonu Němec.

„Je to trochu zvláštní, když vidíte ty tvorečky nejdřív v líhni lézt. Je to o hlavě, velká výhoda je, že šneci nesmrdí,“ dodal.

Množství šnečí speciality, které čerstvý držitel nově vytvořeného neoficiálního rekordu - podle dostupných informací se o podobný počin zatím nikdo nepokusil - spořádal, by podle provozovatelů farmy vyšlo přibližně na 26 700 korun.

„Měl jsem malou krizi, protože jsem u toho seděl, kdybych stál, klouzalo by to do krku líp. Laťka je tím ale nastavená, takže příště ji můžu překonat,“ zmínil jedlík, jenž má za sebou více než padesát českých rekordů v pojídání různých pochutin.

Na netradiční lahůdku se Němec těšil. Podle svých slov s ní má již zkušenosti z minulosti, o pojídání velkého množství se ale pokusil poprvé, protože se jedná o poměrně luxusní pokrm.

„Ještě uvidíme, jak budou dochucení, když mi něco chutná, tak mi rekordy jdou samozřejmě líp,“ podotkl před výkonem.

Jídlo nemusí chutnat, jde mu o překonávání se

Pořadatelé pro výzvu připravili šneky uvařené s kořenovou zeleninou, bílým vínem a bylinkami.

„Jedná se o první část tradiční přípravy šneků. V našem případě se běžně ještě dají zpět do ulit, doplní bylinkovým máslem a parmezánem, poté se zapékají. Nebo je lze dále využít například na ragú,“ popsal provozovatel nahošovické šnečí farmy Vlastimil Čevela.

Jaroslav Němec z Bystrého na Svitavsku je známý maxijedlík, na svém kontě má řadu českých i světových rekordů. Pravidelně vítězí v pojídání knedlíků, řízků, párků, krupicové kaše nebo extrémních dobrot, jako jsou například žáby, červi nebo štíři.

Prvenství získal opakovaně také na soutěžích na Extreme food festivalu v Olomouci, kde třeba v roce 2019 spořádal silně zapáchající švédskou delikatesu, kvašené sledě. O extrémních potravinách říká, že mu sice nechutnají, jejich pojídání je ale adrenalin a v soutěžích ho pohání touha překonat sám sebe i své dosavadní rekordy.

Kromě extrémních dobrot se jedlík pouští také do soutěží v pojídání velkého množství jídla na čas, podařilo se mu sníst například kilo bramborového salátu za dvě minuty, osmatřicet tatranek za pět minut nebo půl kila tlačenky za minutu a devatenáct sekund.