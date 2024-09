Nabíječky v centru měst vadí, cyklisté však chtějí mít kola na očích

Nabíjecí stanice pro elektrická kola v Prostějově vznikne zároveň se stavbou kotvení pro vánoční strom. O tom, kdy bude možné k připraveným přípojkám na náměstí přidat elektronabíječky, rozhodnou podle zástupců města ještě památkáři.

„Vlastní vzhled nabíjecích stojanů budeme v tomto a následujícím roce konzultovat s Národním památkovým ústavem, protože se jedná o umístění v památkové zóně,“ podotkl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Kritikům nového vybavení pro cyklisty vadí, že plánované nabíječky jsou umístěné uprostřed náměstí, podle nich tím pohled na historické centrum utrpí.

„Vzpomínám si, jak se probíral vzhled restauračních zahrádek, řešilo se, že restaurace nemohou mít dvoubarevné nápisy na slunečnících. Na druhou stranu se pak v případě, že je akce, umístí k Masarykovi řada mobilních toalet. Přece jen si myslím, že by bylo vhodné stojany umístit na diskrétnější místo, třeba do vedlejší ulice. Nabíječky nemusejí stát přímo uprostřed náměstí,“ poznamenal opoziční zastupitel Petr Ošťádal (Na rovinu!).

Podle náměstkyně prostějovského primátora Milady Sokolové (ODS) však volba padla na toto místo záměrně tak, aby na něj bylo dobře vidět. Umístění vzešlo z požadavku turistů a lidí, kteří do města přijíždějí.

„Elektrokola jsou velmi nákladnou záležitostí. Lidé říkají, že navštívit naše náměstí a provozovny na něm je velmi složité, protože nechtějí z očí spustit své drahé stotisícové kolo. Umístění je proto vhodné. Pokud chceme do města dostat cyklisty a turisty, aby u nás utratili své peníze, tak i toto je jedna z cest,“ odůvodnila Sokolová.

Podle majitelů elektrokol na umístění nabíječek záleží, často se před odjezdem dívají, kde na trase se dá kolo dobíjet.

„Určitě je výhoda, když je po cestě nabíječka, ale výlety rozhodně neplánujeme podle toho, že se na jejich konci dá nabíjet. To by bylo hodně omezující. Je fajn, když si během oběda dáte kolo třeba na hodinu nabíjet, je to pak větší komfort. Na druhou stranu taky záleží, jestli je nabíječka na dešti nebo na slunci, na přímé výhni bych třeba svoje kolo nenechal, protože přehřívání baterku dlouhodobě poškozuje, to může být časem na její výměnu, a to je taky nákladné,“ zmínil například šestatřicetiletý Jakub Gregr, který z kola na elektrokolo přesedlal před lety a využívá jej k delším trasám.

Podle něho se situace v posledních letech zlepšuje, obzvlášť na turisticky vytížených místech tak není s využíváním veřejných nabíječek problém.

V Prostějově už teď lidé najdou v nabíječky na elektrokola například v Kolářových sadech nebo nedaleko Pivovarského rybníka u restaurační zahrádky.

Město plánuje také rozšíření projektu sdílených kol. Po vypršení současné smlouvy na provozování takzvaného bikesharingu chce pro následující dva roky rozšířit smlouvu s novým dodavatelem nabíječek na provoz v kraji.

Počty nabíječek v kraji rostou

Jen podle údajů projektu Cyklisté vítáni se v kraji nachází 24 veřejných nabíječek pro kola, velká část z nich je v blízkosti hlavní evropské cyklotrasy EuroVelo 9.

Další desítky stanic pak zřizují soukromí provozovatelé, například majitelé penzionů, restaurací a jiných provozoven v rámci cestovního ruchu.

Běžné jsou již nabíječky i v blízkosti velkých památek, například u hradu Bouzova, tovačovského zámku nebo ve zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých Horách.

Přibývají i nabíjecí stanice v centrech velkých měst. Například v olomouckých Smetanových sadech od května funguje moderní a technologiemi oplývající chytrý cyklostojan. Lidé si u něj mohou nabít nejen elektrokola, ale i telefony, najdou na něm také další vychytávky jako například nářadí k drobné opravě kola.

„Stojan návštěvníci skutečně velmi využívají, nicméně zatím jsme se pro umístění dalších nerozhodli. Nejdříve musíme vyhodnotit náklady na provoz a na jeho opravy, například po poškození vandaly. To máme v plánu až po skončení této sezony,“ sdělil náměstek olomouckého primátora Miloslav Tichý (ANO).

Dodal, že k nejčastějšímu poškození patřily utržené kabely nebo vytažení přístroje AED, který má sloužit k nouzové resuscitaci pacientů se zástavou krevního oběhu.

„Přístroj jsme proto museli zaplombovat, aby ho nikdo nezneužíval a nehrály si s ním děti. Místo hlídají kamery, na což upozorňují i nápisy, to by mělo také pomoci počet případů poškození snížit,“ doplnil.