Smrtelné virové onemocnění může zdecimovat celou zaječí populaci. Na jižní Moravu se virus dostal z Rakouska, kde byly hlášeny případy během prázdnin.
Protože onemocnění přenáší především krev sající hmyz, hlavně komáři, pomáhá nyní chladnější počasí. Nemoc se ale šíří i přímým kontaktem mezi zvířaty či nepřímo kontaminovanými předměty.
„Virus vyvolávající myxomatózu dřív ohrožoval jen králíky a v Česku před časem prakticky vedl k vyhubení divokých králíků. Jako každý virus zmutoval, bohužel tato mutace nyní ohrožuje zajíce,“ popisuje jednatel Okresního mysliveckého spolku v Prostějově Jiří Procházka.
Potvrdil, že v regionu už byl nahlášen úhyn zajíců, kteří byli posláni na vyšetření. „Snad se podezření nepotvrdí,“ doufá Procházka.
Podle něj je štěstí, že se začalo onemocnění mezi zajíci šířit až na sklonku prázdnin. „Ochlazení nám hraje do karet. Uvidíme, co příští rok. Letošek ale může být předzvěstí katastrofy,“ tuší Procházka.
Pozor na příští rok...
Zatím ale ani v dalších okresech Olomouckého kraje není myxomatóza potvrzena. „Nemáme informace, že by se u nás vyskytla,“ uvedl předseda Okresního mysliveckého spolku Přerov Josef Hrdlička.
Letos už problémy neočekává, ale také on ví, že příští rok se s oteplením může situace rychle zhoršit. „Taková nákaza se dokáže šířit velmi rychle,“ upozorňuje.
Ne všechny kusy se podle vedení zmíněných spolků nutně dostanou na testy. Myslivci totiž mohou uhynulého zajíce zakopat bez toho, že by jej nahlásili.
V Česku se potvrdila nebezpečná nemoc červených očí, zajíci hynou do několika dní
Jedinou možností,jak bojovat proti zákeřné myxomatóze, je očkování. Běžně se provádí u domácích králíků.
„Bylo by potřeba rozmístit sítě a zajíce odchytit a alespoň část jich naočkovat. Jenže vakcína je účinná jenom v naočkované generaci, do mláďat to nepřechází. Vzhledem k náročnosti a nákladnosti celého procesu je tak očkování u zajíců nereálné,“ vysvětluje Procházka.
Příležitost ulovit zajíce tak podle myslivců může být za pár let stále vzácnější.
„A nejde jen o ně. Z volné přírody už prakticky zmizel i bažant, koroptev. Situace se pořád zhoršuje,“ lituje Procházka.
Myxomatóza je virové onemocnění, které bylo desítky let známé jenom u králíků. Pokud nejsou očkovaní, dokáže virus těžce zdecimovat každý domácí chov. Už před lety tak choroba zdecimovala divoké králíky, kteří se v minulosti v kraji hojně vyskytovali především na Prostějovsku.
Obrovská pole neposkytují úkryt
Zajíci jako příbuzný druh byli proti nebezpečné nákaze dlouho imunní. Po zmutování teď virus ohrožuje i je, ale populace známého polního savce se ztenčuje také z jiných důvodů.
Velkým nepřítelem je vysoká intenzita rostlinné produkce a velká rozloha polí, která zajícům bere šanci na přirozený úkryt mimo les.
Z něj naopak stále častěji utíkají proto, že se zhoršuje jejich přirozená potravní nabídka. Zemědělské porosty pro ně sice znamenají zdroj nutný k přežití, ale na druhou stranu nemají možnost úniku před velkými stroji.
Pole zkrátka pro „ušáky“ představuje takzvanou ekologickou past, tedy prostředí, které je přímo ohrožuje. Mnoho jich navíc končí i pod koly aut.
U zajíců se potvrzená myxomatóza prvně objevila ve Španělsku v roce 2018, kde zlikvidovala až tři čtvrtiny zaječí populace. Typickými příznaky choroby jsou oteklá hlava, hnisavý výtok z očí, strupy na kůži. Kůže je zduřelá a zanícená i na pohlavních orgánech a končetinách. Většinou nemoc končí smrtí. Nález těla by se měl hlásit veterinářům.