Jako dům v domě. Středoevropské fórum vyroste s využitím 3D technologií

Středoevropské fórum (SEFO) v Olomouci bude postaveno způsobem, který nemá ve světě obdoby. Unikátní areál SEFO bude zázemím pro sbírky umění od konce 19. století po současnost.

Minulý rok Muzeum umění Olomouc (MOU) pro svou největší investici podepsalo smlouvu s pražským architektem Janem Šépkou, jenž zpracoval dokumentaci pro stavební povolení, které chce instituce získat v prvním letošním pololetí. Začínají i práce na dalším kroku, tedy projektu stavby včetně interiérů.

„Co se týče technologie výstavby, jsme stále na rozcestí, ale víceméně směřujeme k výstavbě 3D tiskem,“ prohlásil ředitel MOU Ondřej Zatloukal.

Proto i součástí výběrového řízení na generálního dodavatele stavby budou tržní konzultace, kde si chceme ověřit realizovatelnost touto technologií. V současné době víme, že to realizovatelné je. Nicméně takto složitá a velká stavba nemá ve světě obdoby,“ řekl.

O prestižní zakázku by se mohly podle něj ucházet firmy ze Švýcarska, Francie či Spojených států, kde je tento způsob stavění na vzestupu.

Pro SEFO, jehož myšlenku stvrdili podpisem v roce 2008 v Olomouci zástupci zemí visegrádské skupiny, navrhl Šépka oslovený muzeem moderní pojetí, které dlouhodobě dráždí veřejnost. Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (tehdy ČSSD) dokonce chtěl na projekt financovaný státním rozpočtem vypsat veřejnou soutěž.

„Podoba stavby zůstává stejná, nicméně u technologie domu jsme se posunuli výrazně dál. Máme ambice v oblasti udržitelnosti stavby, dům je navržen v nejvyšším stupni pasivity. Je postaven na tepelných čerpadlech, fotovoltaice, pracujeme s kompletní hermetickou obálkou stavby,“ přibližuje Zatloukal.

Muzeum se dočká rekonstrukce

Aktuální podobu rozpočtu nechtěl ředitel kvůli interním jednáním s architektem a ministerstvem komentovat. Vzhledem k tomu, že ho vláda schválila v roce 2018, však bude přesahovat dosud uváděnou půlmiliardu korun.

„Zároveň celý projekt v průběhu let doznal významných změn. Například přibyla významná parcela, která má propojit několik částí Olomouce. Je to komplex věcí, která zapříčiňují navýšení,“ uvedl Zatloukal. K propojení Denisovy ulice s Koželužskou přispěje průchozí pasáž, kde bude možné trávit čas i bez vstupenky do muzea.

SEFO bude dvoupatrové, nicméně nemá jít o obvyklou podobu pater, jelikož architekt Šépka vnitřní rozvržení pojal jako „dům v domě“, což lze podle Zatloukala připodobnit k hnízdům zavěšeným v prostoru.

Na parcele ukryté za dřevěnou ohradou, kde nyní probíhá archeologický výzkum, stálo ještě v roce 1969 pět staveb. „Lákalo mě skloubení měřítek a protikladných světů drobné středověké parcelace a velkých paláců olomouckého předhradí,“ přiblížil loni pojetí návrhu Šépka.

Pod objektem fóra budou ještě dvě podzemní patra určená pro depozitáře či restaurátorské a fotografické dílny.

Přístavba uzavře muzejní budovu

V příštím roce muzeum svou budovu v Denisově ulici kvůli přístavbě kompletně uzavře. „Při výstavbě Středoevropského fóra se budeme současně věnovat dokončení rekonstrukce muzea a jejich propojení,“ nastínil Zatloukal.

„Nebude zde možné po nějakou dobu provozovat výstavní a kulturní činnost. Počítáme ale s postupným otevíráním celého areálu. Nejprve bychom rádi otevřeli prostory Centralu, tedy velkou scénu plus čerstvě zrekonstruované prostory malé scény a zkušebny,“ popsal.

V roce 2029 by měl být otevřen zrekonstruovaný celý objekt muzea a v roce 2030 bude otevřeno SEFO. V průběhu stavebních úprav zůstane v provozu pouze muzejní kavárna, ačkoli i tam vznikne nové schodiště do patra. Stejně tak bez omezení budou fungovat Arcidiecézní muzea v Olomouci a Kroměříži.

Pracovníci muzea moderního umění budou mezitím připravovat nové stálé expozice i krátkodobé výstavy v Česku i v zahraničí. Pokračovat bude také digitalizace sbírek a jejich zpřístupňování online.