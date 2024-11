Chceme záruky, tlačí Olomouc na developera při jednání o nové multifunkční hale

Jednání o nové aréně mají dál podobu předběžných tržních konzultací a nic není definitivně rozhodnuto. Halu zvažuje postavit developerská skupina vlivného podnikatele Richarda Morávka v areálu bývalých vojenských opraven ve Velkomoravské ulici u řeky Moravy, diskutovali olomoučtí zastupitelé naposledy na svém včerejším zasedání.

Investor nabídku městu podal v minulosti s požadavkem, aby Olomouc přispívala na provoz soukromé haly po dobu třiceti let, platba by navíc povinně rostla o inflaci.

„Děláme to proto, jelikož si myslíme, že Olomouc takový stánek potřebuje, že si ho zaslouží, a protože víme, že město není v situaci, kdy si to může dovolit. V kombinaci s ostatními záměry jsme přesvědčeni, že to zvládneme,“ představoval předloni zastupitelstvu základní parametry projektu Morávek, jenž je v krajském městě známý především v souvislosti s vybudováním nákupního centra Galerie Šantovka.

Cena stavby pro přibližně 7 500 diváků se tehdy v odhadech pohybovala kolem 1,8 miliardy korun. Sám Morávek nicméně upozorňoval, že náklady jsou počítané z tehdejších cen energií či stavebních materiálů.

„My říkáme, že po vás chceme peníze, až to postavíme, ne předtím. Nechceme nic dopředu, žádné zálohy. Chceme udělat spolupráci na třicet let, nabízíme tedy dlouhodobou udržitelnost,“ dodal developer.

28. listopadu 2020

Po půlročních debatách o udržitelnosti celého finančního modelu dostal vyjednávací tým zástupců města v srpnu od investora základní ekonomické parametry. Podle vedoucího odboru strategie a řízení magistrátu Zdeňka Bogoče se má další jednání uskutečnit tento týden.

Požadovaná částka se ovšem v mezidobí zvedla ze zhruba 37 milionů na 43, uvedl. Dále dodal, že oproti možnosti využívat také druhou ledovou plochu, což bylo i v zadání předběžných tržních konzultací, se nyní jedná už jen o velké multifunkční hale.

Město chce platit jen za poskytnuté služby

Opoziční zastupitel Martin Major (za ODS v koalici SPOLU), v minulém volebním období investiční náměstek primátora, se včera kriticky ptal, co je ve věci nového, jelikož základní obrysy se probíraly už v době jeho působení ve vedení města.

„Vleče se to, ale řeší se teď hodně právní věci ohledně veřejné podpory. Jako vyjednávací tým jsme se shodli, že princip, jejž chceme, aby byl respektován, je, že oni investují do haly a provozují ji, my si dáváme požadavky. Po prvním roce zkontrolujeme, zda bylo vše splněno, a platíme roční částku. Další rok to samé,“ shrnul předseda komise pro předběžné tržní konzultace a zastupitel Milan Feranec (ANO).

To potvrdil i ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

„Služebné bychom chtěli platit za odvedený výkon. Může nám být jedno, kdyby jejich model prodělával, jejich špatnou ekonomickou situaci nemíníme sanovat. A vůbec nechceme třicet let platit, ať se děje, co se děje. To jsme si vyjasnili. I oni ale potřebují dostatečnou časovou rezervu,“ podotkl k délce vyjednávání.

Mluvčí skupiny Redstone Petr Hlávka nechtěl včera jednání komentovat. „Tržní konzultace stále probíhají a my jsme mimo jiné vázáni mlčenlivostí,“ reagoval.

Druhá plocha bude hotová nejdřív napřesrok

Vzájemné požadavky a představy mají teprve přinést variantu, o níž by se město rozhodovalo.

„Nedostáváme konkrétní nabídku na konkrétní řešení, investor ho upravuje v čase. Podle toho, jak se vyjednává ze strany města i hokejového klubu, se to neustále mění,“ upozornil primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„Vývoj projektu nebyl na klíč, počítali jsme s tím, proto rada rozhodla o projektování menší haly v Hynaisově ulici,“ zmínil poté stavbu tréninkové haly vedle letitého zimního stadionu v centru města lidově přezdívaného plechárna.

16. května 2023

Projekt malé městské haly má být hotový v polovině prosince, následovat bude žádost o stavební povolení. Stavba v místě současné malé haly, jež je bez ledu a slouží jen jako sklad, s předběžnými náklady kolem čtvrt miliardy korun by mohla začít vznikat příští rok a být hotová v roce 2026.

Bruslit by na novém kluzišti mohli například hokejisté univerzitního klubu. Tímto krokem by se ale hlavně vyřešila nedostatečná volná kapacita v rozvrhu současné jediné ledové plochy ve městě, což dlouhodobě trápí veřejnost, školy, hobby sportovce, oddíly krasobruslení a další ledové sporty.

„Mohlo by se to zdát zbytečné, když vznikne druhá hala ve Velkomoravské, ale teď se to ukazuje jako rozumné, že město jede svou vlastní linku. Ať už to u multifunkční arény dopadne jakkoli, jsme přesvědčeni, že se vzhledem k deficitu prostoru pro bruslení malá hala uplatní,“ podotkl primátor.

Opozice vyzvala koalici, ať se s žádostí o finanční zapojení znovu obrátí na kraj, který má po volbách nové vedení se silným postavením hnutí ANO, jež má většinu také na olomoucké radnici. Podle Žbánka by však případná krajská dotace neměla na výši městského příspěvku vliv.