Knírky v Olomouci zdobí i popelářská auta, prostatu laboratoře vyšetří zdarma

Kampaň má pomoci odstranit tabu a stud, který pacienty často odrazuje od preventivní návštěvy lékaře. Přitom právě včasný záchyt onemocnění může rozhodnout o úspěšnosti léčby.

Na speciální vyšetření, při kterém ani není nutné svlékat kalhoty, mohou zájemci po celý listopad vyrazit do odběrových míst laboratoří Agellab.

Z jednoho vzorku krve zaměřeného na prostatický specifický antigen (PSA) se během dvou dnů dozvědí, zda zdraví jejich prostaty neohrožuje jedno z nejrozšířenějších onkologických onemocnění.

„Možnost využít bezplatného vyšetření PSA mají muži starší pětačtyřiceti let na vybraných odběrových místech Agellab. Není nutné předchozí objednání či lékařské doporučení. V uvedeném časovém období budeme vyšetření nabízet do vyčerpání kapacit. Je tedy vhodné s návštěvou neotálet,“ uvedla mluvčí skupiny Agel Radka Miloševská.

V kraji se mohou lidé nechat otestovat na pobočkách v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šternberku, Uničově a v Jeseníku.

Tradičním symbolem listopadové kampaně Movember je knírek, který si muži nechávají narůst. S jeho motivem se však lidé mohou setkat i v olomouckých ulicích. Barevný vous charakteristického tvaru letos poprvé zdobí auta technických služeb.

Na každé z provozoven mají takových několik. Například vozy k čištění, ke svozu odpadu a další. Inspirovali se u místního dopravního podniku.

„Na rozdíl od tradičních černých knírů, které se dobře hodily na červenobílé tramvaje, jsme však výzdobu pojali netradičně. Některá auta tak mají červený knír, jiná hnědý. Pro každý vůz jsme vybrali jinou barvu tak, aby s ním ladily. Naše auta přitahují pozornost, proto jsme se k tomuto bohulibému upozornění na důležité téma připojili,“ řekl provozně technický náměstek Technických služeb města Olomouce Michal Kollár.

Snímek z kalendáře studentů olomoucké univerzity, který ve stylu kabaretu nafotili při příležitosti akce Movember. Při ní si tisíce českých mužů v listopadu 2012 nechaly narůst knír jako upozornění na problematiku rakoviny prostaty.

Do kampaně Movember se může se svým knírkem zapojit kdokoliv. V žebříčku online soutěže o nejlepší knír potom účastníci získávají v rámci veřejné sbírky peníze na podporu onkologicky nemocných pacientů. Od roku 2012 se do ní pravidelně zapojuje například tým ProstěMOV z Prostějova.

S pěstováním knírků dobrovolníci podle svých slov neváhají. Motivuje je především, že jde o důležité téma. Přestože se pak často nevyhnou zvědavým otázkám na svůj vzhled.

„Protože to pod nosem roste skutečně pitomě, tak se každý ptá: ‚Proč máš prosím tě ten hroznej knír?‘ Na to člověk může navázat konverzací o zdraví a celé kampani. Nejdříve to bylo s úšklebky nad našimi knírky, ale dneska už lidé díky osvětě vědí, o co jde,“ uvedl už dříve zakladatel prostějovské skupiny Jiří Zháněl.