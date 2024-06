Nesnesitelný hluk, stěžují si obce pod sedlem na motorkáře. Přijdou radary

Kvalitní silnice s mnoha zatáčkami klikatící se přes sedlo v tisíci metrech nad mořem z Koutů nad Desnou do Bělé pod Pradědem je mezi vyznavači jedné stopy populární.

Nejvýše položená silnice první třídy v Česku je po rozsáhlé opravě v minulých letech v dobrém stavu, což láká k vyjížďkám.

„Až na drobné vady, které se řeší, je z hlediska technického stavu silnice v pořádku. Stavebně se tam už nic vymyslet nedá, vše je v normách, parametry jsou dobré, možná až moc dobré. Využívají toho motorkáři k zábavě, která ale ne vždy i zábavně končí,“ řekl na nedávné dopravní konferenci v Olomouci dopravní expert Martin Landsfeld.

Zklidnit motorkáře?

Například loni dobrovolní hasiči z Loučné nad Desnou, pod niž spadají i Kouty, vyjížděli k devíti nehodám, z nichž u pěti figurovali motorkáři.

„Ředitelství silnic a dálnic zde od příštího roku chystá úsekové měření, což může uklidnit situaci. Kromě toho je tam intenzivní dohled policie. Ale vyskytuje se tam tak vysoký počet motocyklistů, že není úplně řešitelné je zcela umravnit,“ podotkl Landsfeld.

Kvůli řevu motorů nesoucím se ze serpentin do údolí se obce zkoušely obrátit i na vedení kraje.

„Obce pod sedlem se bouří, stěžují si na nesnesitelný hluk i v noci a chtějí, aby to kraj vyřešil. Moc možností nemáme, ale jednání probíhají,“ oznámil hejtman Josef Suchánek (STAN).

K obyvatelům se začali ve větší míře přidávat i lidé, kteří vyrazili na výlety na horské hřebeny a do lesů.

„V posledních letech si stěžují místní, že s takovým hlukem se nedá žít, nadávali samozřejmě i majitelé rekreačních chat a ubytování. Dnes už k tomu máme spoustu stížností i na obec nebo infocentrum od turistů, kteří jdou třeba na Vřesovou studánku nebo na Švýcárnu. Přijeli si odpočinout do hor a nechápou, že s tím nikdo nic nedělá,“ přiblížila starostka Loučné nad Desnou Petra Harazímová (nez.).

Pomáhali i policisté s ferrari

Ta si pochvaluje spolupráci s dopravním inspektorátem jesenické policie, který s dalšími kolegy hlídá provoz zejména o víkendech. Například před dvěma týdny měli policisté naplánovanou rozsáhlejší akci, při níž zkontrolovali přes 400 řidičů motorek i aut. Každý čtvrtý odjel s pokutou.

„Protože si tuto horskou lokalitu oblíbili i majitelé luxusních a rychlých aut, na bezpečnostní opatření jsme pozvali i kolegy ze Speciálního oddělení dohledu Čechy se služebními vozy značky Ferrari a BMW,“ informovala policejní mluvčí Tereza Nebauerová s tím, že policisté kontrolovali nejen dodržování rychlosti a technický stav vozidel, ale i způsob jízdy, který dělá motorkářům velmi často problém.

V překročení rychlosti se nicméně nejvíce provinil řidič osobního auta značky Cupra, kterému v devadesátce naměřili 152 kilometrů v hodině.

Podle policie počet nehod postupně klesá a ubylo i těch nejtragičtějších. Podíl na tom má patrně také speciální typ svodidel, který vytvoří větší plochu a v případě nárazu je pro motorkáře bezpečnější. Snižuje se totiž riziko, že pod svodidla po pádu zajede, přičemž může vrazit do sloupků. Nový typ však není umístěn ve všech částech sedla.

„Z pohledu dopravního inženýrství policie bychom požadovali, aby se na silnici při opravách doplnila svodidla se spodní pásnicí minimalizující následky nehod. Po rekonstrukci za covidu už jsou na jesenické straně svodidla i dole. Upadnout může každý, je samozřejmě spousta ukázněných motorkářů, kteří jezdí podle pravidel,“ poznamenal vrchní komisař odboru služby dopravní policie z krajského ředitelství Marek Sládeček.

Na moderní úpravy však možná nedojde. „Po sedmi letech nám končí záruka na jižní straně sedla a chceme posunout bezpečnost. Budeme například měřit protismykové vlastnosti. Nevím ale, zda se vydáme cestou dvojitých svodidel, jelikož svodidla nejdou doplnit, pouze vyměnit. A instalace nových by stála podle propočtů asi 35 milionů korun. Navíc by to mohlo zvýšit atraktivitu sedla pro ty, kteří tam jezdí závodit,“ sdělil ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Smolka.

Mezi novými bezpečnostními prvky by se mohlo objevit třeba další značení nebo opticko-psychologické brzdy namalované na silnici.

„Snažíme se jednat s ŘSD, aby upravilo vozovku a nedocházelo například tolik k nadměrnému předjíždění. Motorkáři jsou pro nás obrovský problém, hlavně víkendy jsou katastrofální, navíc už v obci máme dost rovinek, které je svádí. Chytáme se každého stébla, ale chce to soubor řešení,“ uvedla starostka Loučné nad Desnou.