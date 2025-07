Komáry totiž v enormním počtu vystřídali ještě obávanější trapiči: bodavé mouchy. Ovádi, bzikavky a muchničky.

„Hejno bylo nad každým, ovádi asi měli v tom horku hlad a žízeň. Vyhrál ten, kdo utekl,“ dodal výletník, který se na naučnou stezku procházející lokálním uměle vytvořeným mokřadem uprostřed polí mezi Mořicemi a Nezamyslicemi hned tak nevrátí.

Štípance i přes oblečení

Referentku na městském úřadu v Mořicích Zdeňku Loučkovou informace o přemnoženém bodavém hmyzu nepřekvapila. „Vůbec tam nechoďte, budete doštípaná od hlavy až k patě,“ reagovala okamžitě. „Zaměstnanci obce tam zrovna byli sekat trávu a vraceli se se štípanci i přes oblečení. Je to tam opravdu hrozné,“ dodala.

Problém podle ní bývá v biocentru každý rok. Vždy, když zaprší a je teplo, tak se ovádi přemnoží. „Loni po povodních to bylo jiné, to tady voda stála i na cyklostezce, a než se vsákla, vylíhlo se tu zase hodně komárů,“ porovnala Loučková.

Problém s bodavými mouchami sajícími krev nyní mají vesměs všechny lokality nacházející se u mokřadů nebo vodních ploch, hlavní nápor ovádů a bzikavek přichází pozvolna od poloviny června a vrcholí teď v červenci. Návštěvníky Mechových jezírek na Rejvízu potrápí zase drobné, ale o to urputnější muchničky.

„Bohužel je tady v bažinách hodně vlhko a to mají muchničky rády,“ připustila Renáta Tichopádová, která tak návštěvníkům naučné stezky doporučuje vzít si s sebou na výlet repelent. „Tento hmyz je velice útočný a repelentní ochrana je jediné řešení. Nějaké plošné postřiky tady v rezervaci nepřipadají v úvahu,“ objasnila.

Bodnutí si užijí i táborníci

Jednoduché to nemá ani šéf letního tábora Černý Potok ve Velké Kraši na Jesenicku Roman Lipavský. „Jsme v přírodě, takže se tu v pravidelných cyklech během léta střídá období hovad, vos a komárů. S tím bohužel nic neuděláme,“ připustil Lipavský.

Pamatuje si, jak tábor před šesti či sedmi lety postihlo období sucha a vyskytlo se hodně vos. „Museli jsme dávat velký pozor na děti, aby při jídle nějakou nespolkly. Teď, když je hodně vlhko, dominují zase ovádi,“ dodal Lipavský.

Vybavuje, jak byl jako malý kluk poštípaný bodavým hmyzem a nikdo to neřešil. „Nyní se všechno jaksi víc sleduje, ale je to dobře, protože se u někoho může vyskytnout alergická reakce,“ varoval šéf tábora.

V kempech napříč krajem visí podobně jako v kempu Krásná Morava v Olomouci přinejmenším mucholapky. S ovády a bzikavkami má tradičně problém mohelnický Morava Camp.

„Tady je to hrozné každý rok, protože se nacházíme u řeky Moravy a koupacích jezer, což je přesně to, co tento obtížný hmyz potřebuje. Zatím jsme však nevydávali žádné upozornění pro lidi, dá se to zvládat,“ uvedla Natálie Hýblova z Morava Campu.

Ovádi hovězí na člověka nejdou

Velcí ovádi hovězí a takzvané koňské mouchy obtěžují také koně a skot, kvůli jejich útokům se přitom koně mohou i splašit a utéct z ohrady.

Chovatelé napříč regionem zvířatům ulevují aspoň sítěmi přehozenými přes hlavu nebo dekami s motivem černobílých pruhů či šachovnice, vědci totiž vypozorovali, že kontrastní pruhy jsou pro ovády málo atraktivní a naopak je přitahují velké objekty jednolité barvy.

„Je rozdíl mezi ovády bzučivými a bzikavkami, které dosahují velikosti kolem jednoho centimetru a jsou u nás nejhojnějším druhem útočícím na lidi,“ sdělil Alois Čelechovský z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Naopak ovád hovězí, který má až 2,5 centimetru, na člověka vůbec nejde, preferuje koně a skot. Když tento ovád na člověka přece jen sedne, nebodne ho a většinou hned odletí pryč,“ ubezpečil.

Nepříjemné reakce na kousnutí

Specifické jsou podle něj muchničky a pakomáři, což je drobný hmyz, ale po jejich kousnutí je místo velmi bolestivé, často zarudne a výrazně oteče.

„Když ovád svým bodavě sacím ústrojím naruší kůži, do rány vypouští sliny, které zabraňují srážení krve a tlumí bolest. Takže ačkoliv je otvor po vpichu relativně velký, bolí až po určité době i a ranka delší dobu lehce krvácí,“ popsal Čelechovský.

S ovády nyní bojují například chovatelé koní na Lovecké chatě v Horce nad Moravou na Olomoucku. „Nejhorší to je, když vyleze slunce, pak ovádi šíleně otravují,“ uvádí Soňa Vybíralová z koňské jízdárny.

Ve všech stájích jsou tak nainstalované lapače na ovády. „Jsou to černé balonky pokryté lepidlem, a protože ovády přitahuje teplo, tak na ně nalétávají a přichytí se,“ vysvětlila princip pasti Vybíralová.

Ovádi trápí i koně

Extrémně hodně otravných much hlásí i Sára Láníková, která pase svého koně v Žárové ve Velkých Losinách na Šumpersku. „Je to tu opravdu šílené a myslím, že za to mohou vedra na počátku července. Koně máme na pastvinách 24 hodin denně sedm dní v týdnu a ovádi je obtěžuje neustále,“ potvrdila Láníková.

S takzvanými koňskými mouchami, které koušou koně i lidi, zase bojují v Doloplazech na Olomoucku.

„Bohužel jsou tady všude, koním sedají do očí a přenášejí infekce. Zvířata pak musíme léčit antibiotickými kapkami a nasazujeme jim masky proti hmyzu. Máme tu i pruhované dečky na tělo,“ uvedla Pavla Čerstvíková z doloplazské Konírny.

Velká zemědělská družstva preventivně aplikují postřiky a posypy, aby se obtížný hmyz nepřemnožil. „Prevence je důležitá. Když se bodavé mouchy přemnoží, už je pozdě,“ připomněla hlavní zootechnička Zemědělského družstva Senice na Hané na Olomoucku Marie Martínková.

Modrou a žlutou nenosit

Experti doporučují nenosit do přírody oblečení tmavě modré barvy, ovády přitahuje. „Mám to ověřené. Když si vezmete rifle a modré triko, stanete se nejoblíbenějším terčem hovad. Muchničky jdou zase na žlutou,“ poradil Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Bodavý hmyz napadá dobytek i lidi a může přenášet řadu nemocí. U lidí hrozí při pokousání v nejhorším případě i anafylaktický šok. Některé druhy mohou přenášet například boreliózu.