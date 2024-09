Olomoucké divadlo zve na temné erbenovské balady převedené v jevištní dílo

„Sezona 2024/2025 bude pro činoherní soubor ve znamení české dramatické tvorby. Přišlo nám zajímavé dát vedle sebe současné texty, které u nás budou mít svou světovou premiéru, a proložit je českou klasickou tvorbou, jakou reprezentuje právě Kytice,“ uvedl k výběru titulu šéf činohry Roman Vencl, který oslovil režiséra Pecka.

„Máme za to, že jeho poetika dokáže z Erbenových balad udělat silné a sugestivní jevištní dílo. Pan režisér se nám pak svěřil s tím, že Kytici nikdy nedělal, ale mnohokrát o tom přemýšlel, jen nenašel odvahu, aby to nějakému českému divadlu sám nabídl. Takže v tomto jsme se potkali,“ přiblížil Vencl.

Diváci se mohou těšit například na oblíbenou Polednici nebo Vodníka. „Nebudeme inscenovat všechny balady, bylo by to časově neúnosné. Udělali jsme výběr, který nechci úplně prozrazovat, aby se diváci měli na co těšit,“ uvedla dramaturgyně Michaela Doleželová.

„Náš přístup jednoznačně vychází ze současných trendů divadla, herectví i ostatních uměleckých disciplín. ‚Staré‘ verše se snažíme současnému publiku přiblížit divadelním jazykem, který mu je nejbližší a rozumí mu,“ uvedl režisér Pecko.

Scénu, jejíž dominantou je velká transparentní stěna symbolizující tenkou hranici života a smrti, navrhl Pavol Andraško.