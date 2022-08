Aplikace Moje Olomouc nově nabídne lidem ankety, od opozice sklízí kritiku

Smlouvu na změnu architektury, redesign a nové funkce uzavřelo město v polovině června. Do zkušebního provozu by se měla Moje Olomouc dostat do zimy.

„Redesign aplikace souvisí s novým objednáváním na přepážky a anketou. Díky tomu vznikla vůbec debata, že by se aplikace mohla zrenovovat. Vznikala v září 2018 a po čtyřech letech by si renovaci zasloužila,“ vysvětlil náměstek primátora Matouš Pelikán (KDU-ČSL).

Ten má na starosti oblast Smart city, jež se týká využívání digitálních, informačních a komunikačních technologií ke zkvalitnění života obyvatel.

Ankety budou vypadat tak, že by jednoduchými dotazy mohla radnice zjišťovat přání Olomoučanů a lidí, kteří se po městě pohybují, případně od nich získat širší zpětnou vazbu na různá témata. Má být také možné zaslat podnět na úřad.

Výhodou anket v mobilu je minimalizování šance na jejich zneužití, proti zase mluví nízký počet uživatelů. Aplikace zatím hlásí jen jednotky tisíc stažení, město se ovšem chystá ji po změnách propagovat.

Přehled akcí a menu zachovají

V aplikaci zůstane přehled kulturních akcí, populární hlášení závad nebo přehled poledních menu v olomouckých podnicích.

„Byl jsem pro, abychom využívali přednosti mobilu, tedy například určování polohy pro meníčka, což mi přijde skvělé. Debata, zda to jen zredukovat na věci, které umožňuje mobilní telefon, a nedublovat web, dopadla tak, že zatím doděláme nové moduly a pak se uvidí,“ nastínil náměstek Pelikán.

Dále dodal, že původní odhady počítaly s osmi sty tisíci korunami, navíc většinu nákladů pokryje evropská dotace.

S novými pravidly parkování by se mohla v budoucnu dočkat přestavby i Chytrá Olomouc, naopak nepoužívané specializované aplikace a weby by se podle Pelikána měly omezovat.

Opozice vidí zakázku jako nevyužitou příležitost. „Stávající Moje Olomouc byla nadhozená těsně před koncem minulé garnitury. Bylo na ni málo peněz, špatné zadání, všechno špatně. Radnice se ale z chyb nepoučí,“ kritizoval člen městské komise pro Smart city a informační technologie a zastupitel Marek Zelenka (PirSTAN).

„Uživatel nezaplatí za parkování nebo za lístek do MHD, akorát ho to nasměruje na jiný portál, aplikaci, webovku, kde už si požadovanou službu vyřídí. Bude to takový rozdělovník, který je z mého pohledu celkem na prd,“ vadí mu.

Novou podobu dostává také MobilOK

Podle něj bylo efektivnější využít některou z už prověřených aplikací, jako jsou Munipolis nebo Česká Obec. Některá města v kraji podobně využívají jednoduché přehledy aktualit či kontaktů a úřední desky, jde například o aplikace Šumperk v mobilu či Prostějov v mobilu.

„Myslím, že na trhu je spousta funkčních řešení, která by se dala poptat externě. Šli jsme v podstatě nejriskantnější cestou vlastního vývoje,“ zhodnotil Zelenka.

Podobné řešení navrhuje i v případě krajské dopravy a možné spolupráce olomouckého dopravního podniku (DPMO). Organizace, která veřejné vlaky a autobusy v regionu zajišťuje, nyní nechává modernizovat svou cestujícími slabě hodnocenou aplikaci MobilOK.

Nahradí ji Mobilní aplikace IDSOK. Zatím ale budou mít uživatelé v mobilu aplikace dvě.

„Aktuálně projekt jedné společné aplikace není v plánu,“ uvedla mluvčí městského dopravce Anna Sýkorová.

Zároveň upozornila, že dva roky stará aplikace DPMO a připravovaná krajská služba jsou technologicky velmi odlišné, co se týče kontrolování elektronické jízdenky. V olomoucké MHD ji ověřuje revizor, v integrovaném dopravním systému čtecí zařízení. Bude proto potřeba upravit revizorské čtečky a oba systémy provázat, aby cestující neměli problémy.

Odborník: Dopravci se musí naučit spolupráci

Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv lze krajskou dopravní aplikaci za přibližně 700 tisíc korun bez DPH očekávat v ostrém provozu do jara příštího roku.

„Cílem je plně provozuschopná a funkční online mobilní aplikace pro širokou veřejnost, integrující v sobě e-shop pro nákup jízdenek a komunikaci s již existujícími systémy,“ stojí v dokumentu.

U aplikací pro cestující ve veřejné dopravě jde podle odborníka na vizi Smart city Jakuba Slavíka mnohem více o organizační kulturu a vztahy mezi společnostmi než o techniku.

„Je nabíledni, že jednotný informační systém zahrnující celou dopravu v regionu, je-li plně funkční a uživatelsky příjemný, prokáže větší službu než systém omezený pouze na jednoho, byť důležitého dopravce. K tomu ale musí zúčastnění sami dozrát,“ připomíná odborník vlastní zkušenost ze středních Čech, kde se dopravci začátkem 90. let chovali jako rivalové, později ovšem začali spolupracovat.