Vedení Mohelnice i Povodí Moravy se ohledně bývalé rekreační vodní plochy téměř dohodly. Pak ovšem přišly komplikace. „Jde o prostor, kam by lidé znovu rádi chodili. To, co je tam dnes, spíš vzbuzuje hrůzu,“ povzdechl si opoziční zastupitel Tadeáš Bača (Za naši Mohelnici a přidružené obce).

Ten byl loni na jednání s Povodím Moravy, jež se o tok Mírovky stará. Jednání se zúčastnil i starosta Pavel Kuba (Mohelnická demokracie) a podle Bači se zástupci radnice a státního podniku domluvili na vyčištění a opravě stavidla městem a odstranění nánosů z řeky pod stavidlem.

Starosta však na následném zasedání zastupitelstva dohodu popřel s tím, že město nemůže investovat do cizího majetku.

„Není jasně prokázané vlastnictví. To může určit jednom soud,“ sdělil zastupitelstvům Kuba. Stavidlo totiž podle něj není zapsáno v katastru, takže jeho vlastnictví nelze určit.

„A v roce 2012 zde proběhlo čištění nádrže a nedělalo to město, ale Povodí Moravy,“ poukázal.

Ředitel olomouckého závodu státního podniku Zdeněk Děrda přitom nyní potvrdil, že jednání se zástupci Mohelnice loni proběhlo a došlo ke shodě.

„Město informovalo o uznání vlastnictví objektu, došlo k dohodě o opravách Mírovky a revitalizaci nádrže. Z informací, které nám sdělili někteří zastupitelé, ale teď vyplynulo, že v postoji vedení města nastaly změny. Jsem z toho překvapený, protože na společném jednání už byl předložen rozpracovaný návrh projektové dokumentace,“ shrnul s tím, že je důležité, aby práce města na nádrži i stavidle a vyčištění Mírovky Povodím na sebe navazovaly.

„Jde o místo, kde by výsledkem mělo být funkční i estetické řešení k začlenění tohoto prvku do intravilánu města a mohlo by sloužit například k rekreaci. Rozhodnutí soudu o vlastnictví objektu může trvat roky a vše se zbytečně protáhne,“ podotkl Děrda.

Nádrž postavilo město

Místostarostka Jana Kubíčková, která je ve funkci za Mohelnickou demokracii stejně jako starosta, ale má s ním dlouhodobě neshody, uvedla, že už materiály z roku 1926 uvádějí jako majitele nádrže se stavidlem město, neboť to vše vybudovalo.

„Stejně tak v režii města proběhly opravy v roce 1987. Není tedy důvod vlastnictví města zpochybňovat a měli bychom se o to místo postarat,“ řekla.

„Ideální by byla mimosoudní dohoda. Bylo by správné přihlásit se k vlastnictví, abychom byli přiznaní vlastníci, ne se soudit,“ míní.

Rovněž podle Bači soudní spor znovu zbrzdí snahu o obnovu a rekultivaci řeky. Poukázal nicméně na poněkud schizofrenní situaci, kdy část nádrže leží podle katastru na státním pozemku a část včetně stavidla na městském.

Podle starosty rozhodne soud, advokátka si to nemyslí

„Povodí Moravy řeklo, že je připraven projekt revitalizace Mírovky, ale neprovede ji, dokud město nevyřeší nádrž se stavidlem, aby se odtud koryto nezanášelo. Chce to jen dobrou vůli města a vyřešit dohodou vlastnictví jednou provždy. Pokud bude podána žaloba, tak vyčištění nádrže i koryta rozhodně neproběhne příští rok, jak jsme se dohodli,“ argumentuje.

Kuba oponuje, že on ani rada města, která souhlasila s předáním věci soudu kvůli určení vlastnictví, není proti samotné revitalizaci nádrže.

„Měl by to však udělat vlastník. Až bude jasně potvrzeno nezpochybnitelné vlastnictví, tak to můžeme udělat na náklady města. Půjde o milionové částky a my jednoduše nemůžeme investovat do majetku, který není náš. A vlastnictví může nezpochybnitelně určit jen soud,“ trvá starosta na tom, že není možné využít mimosoudní dohodu ani přesto, že Povodí Moravy nerozporuje vlastnictví nádrže se stavidlem městem.

Mohelnická advokátka a senátorka Jana Hamplová (nez. ) je ovšem toho názoru, že možné jsou obě cesty. Tedy jak soud na určení vlastnictví, tak mimosoudní řešení.

„Pokud se obě strany dohodnou, je to rychlejší. Město se přihlásí k vlastnictví a může ho začít vykonávat. V každém případě jde o kdysi pěkné místo, které by po opravě zase pěkné mohlo být. Jen je třeba, aby se město dohodlo s Povodím Moravy a obě strany postupovaly společně,“ uzavřela.