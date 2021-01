Pro sport i koncerty. Mohelnice chce multifunkční halu s ledovou plochou

Podle mohelnického radního Petra Ernekera jsou podobné haly v obdobně velkých blízkých městech jako je Lanškroun, Litomyšl či Moravská Třebová.

„Taková sportoviště jsou potřeba, protože za pár let se může stát, že bruslení bude pouze okrajová záležitost pro malou skupinu dětí. Je to tedy krok směrem do budoucnosti. Je tady spoustu hokejových nadšenců, a proto věřím, že i vznik hokejového oddílu by byl jen otázkou času,“ řekl.

Podle něj by bylo možné využívat ledovou plochu i v rámci tělocviku dětí ve školách.

Pokud by se Mohelnici nepodařilo sehnat dotační peníze, je ve hře ještě levnější varianta otevřené umělé ledové plochy, která by přišla přibližně na 11 milionů korun.

„Na tu ale nejde získat dotaci,“ upozornil Erneker. Venkovní ledová plocha by podle něj byla závislá na dobrém počasí, které je v posledních letech velmi nestálé.

Multifunkční hala by mohla vyrůst na pozemku města mezi fotbalovým areálem a bazénem, kde je již roky nevyužitá plocha i s potřebnou infrastrukturou.