Na dřevořezbě je vedle Nenkovského vyobrazen i František Nedomlel, řezbář, který betlém spoluvytvářel a dřevěnou figurku zesnulého kolegy vyrobil.
„Na Pavla Nenkovského často vzpomínám, ale tak jde život. Vyřezat jeho figurku byl určitě dobrý nápad, protože jde o jakousi pomyslnou tečku za mohelnickým betlémem. Já už nástupce, který by se chopil dláta, nemám,“ řekl Nedomlel.
S přibývajícími lety si Pavel Nenkovský uvědomoval, že fyzicky náročné každoroční stavění betléma jednou nezvládne. I proto, když se blížil ke svým sedmdesátým narozeninám, zasloužil se o zásadní změnu – o to, aby betlém mohl stát v lodi mohelnického kostela celoročně. Díky tomu se betlém nemusel každoročně rozebírat a znovu stavět a mohl zůstat.
Vytvoření figurky zakladatele betléma iniciovala Nenkovského manželka Pavla. Řezbáři Nedomlelovi vzkázala: „Měli byste v tom betlémě stát oba a debatovat nad tím, co vymyslíte nového a jak to uděláte.“
Už od letošních Vánoc tak mohou návštěvníci mohelnického kostela vidět Pavla Nenkovského tam, kde byl celý život doma – v mohelnickém betlémě. Figurky budou k vidění od Štědrého dne, po půlnoční mši, kdy se betlém tradičně otevírá.