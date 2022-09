Barokní pýchu UNESCO z Olomouce si mohou osahat nevidomí lidé

Zpřístupňování památek slabozrakým a nevidomým prostřednictvím haptických modelů se Olomouc věnuje už několik let.

„Model sloupu Nejsvětější Trojice ale mezi našimi haptickými modely dosud chyběl. Proto jsme se rozhodli ho pořídit a doplnit tak sadu nejvýznamnějších památek, s jejichž podobou se mohou seznamovat i nevidomí či slabozrací Olomoučané a turisté,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Kolářová.

„Jsem velmi rád, že do souboru haptických modelů přidáváme tuto naši prvořadou památku, která je navíc takto precizně zpracovaná,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Ten kvalitu repliky velmi chválí, protože fanouškem modelářství a sám také bývalý modelář.

Všechny dosavadní modely barokní památky UNESCO jsou dřevěné a tvarově poměrně dost zjednodušené. Sloup Nejsvětější Trojice je naopak detailní a vznikl z epoxidových pryskyřic a dalších odolných materiálů.

Jeho autorem je sochař Otakar Ruček. „Práce trvala plné dva měsíce, model má kovovou kostru a měl by být opravdu odolný a vydržet desítky let,“ uvedl Ruček.

Umělec zdůraznil, že model je vytvořen primárně tak, aby vyhovoval lidem se zrakovým postižením.

To si na radnici vyzkoušela nevidomá Veronika Dohnalová. „Záleží na tom, jestli konkrétní člověk někdy dřív tu památku viděl a může si teď u modelu hmatový vjem spojit s obrazovou vzpomínkou, nebo je jako já nevidomý od narození,“ popsala svou zkušenost.

Památky na dlani

„I pro nás to ale má velký smysl. U velkých objektů, jako jsou tyto památky, si je nemůžeme hmatem ve skutečnosti prohlédnout, zatímco ten model nám to dovoluje a my tak můžeme získat dost dobré povědomí o tom, jaká ta památka je,“ podotkla Dohnalová.

„Takovou možnost vítáme, pomáhá nám to představit si, jaké jsou základní tvarové prvky daného stylu, v tomto případě baroka,“ řekla.

Dotykové modely, přesněji reliéfní hmatové obrázky, mají všechny české památky zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zasloužil se o ně Národní památkový ústav a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky díky společnému projektu Památky na dlani.

Hmatovým obrázkům se hojně věnuje také olomoucké Tyflocentrum, které již nevidomým zprostředkovalo řadu projektů, jejichž cílem bylo vytvoření trojrozměrných haptických modelů historických památek v Olomouckém kraji.