„Oznamujeme všem bývalým kolegům zaměstnancům i cestujícím, že nás dne 19. 11. 2025 navždy opouští naše milovaná stanice Prostějov m.n. Dožila se 136 let provozního věku,“ stálo v improvizovaném smutečním parte.
Poslední vlak otevřená nádražní budova, kde nicméně už cestující lístky dlouho nekoupili, zažila v pondělí večer. Od úterý je místní nádraží součástí výluky na trati, která potrvá do 13. prosince.
„Během ní se mimo jiné upravuje staniční zabezpečovací zařízení a také přejezd v Olomoucké ulici. Budova místního nádraží byla uzavřena a dopravu nyní zajišťují náhradní autobusy,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
S ukončením výluky začne cestujícím sloužit nový přístřešek u příchodu na nástupiště. Město plánuje vlastní využití nádražní budovy. „V současné době je odsouhlasený návrh smlouvy o výpůjčce objektu a Prostějov jej může ještě v listopadu předložit k projednání na zasedání rady města. Následně dojde k uzavření smlouvy,“ dodal mluvčí státní organizace.
Zároveň pokračuje i proces převodu nádražní budovy Prostějovu. Se záměrem už souhlasila správní rada Správy železnic a čeká na souhlas vlády.
Policejní služebna, pošta, či něco jiného?
Za záchranu budovy se postavili například historici, památkáři, výtvarníci, podnikatelé či politici. Jak nyní připomenul náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal (ANO), město se správcem dráhy dlouhodobě spolupracuje na bezúplatném převodu.
Součástí jednání jsou i dohody o zachování provozu technických zařízení nádraží, tedy zastávky ve stávající budově po dobu nezbytně nutnou.
„Po převodu budovy začne město pracovat na konkrétním výběru budoucích uživatelů a následně na projektové dokumentaci na rekonstrukci celé budovy,“ řekl Rozehnal. V minulosti se mezi úvahami na využití objevila například policejní služebna, podnikatelské centrum, archiv nebo pošta.