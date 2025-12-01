Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, potvrdila policie

  9:24,  aktualizováno  10:17
Muž obviněný z vraždy v Mírově na Šumpersku už jednou zabíjel a za svůj čin seděl v místním vězení. Informaci, s níž již minulý týden přišla redakce iDNES.cz, dneska na brífinku potvrdila policie. Vraždu jednatřicetileté ženy kriminalisté vyšetřují od čtvrtečního rána, obviněného už soud poslal do vazby.
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...
Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém domě stojícím poblíž tamní známé věznice, v níž si odpykávají trest i doživotně odsouzení. (27. listopadu 2025) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Muž je nyní opět za mřížemi. „Soud schválil podaný návrh na vzetí do vazby obviněného šestatřicetiletého muže,“ uvedl dnes ještě před brífinkem pro redakci krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

K vraždě došlo ve středu ve večerních hodinách. Jak server iDNES.cz už v uplynulých dnech informoval, sousedé a známí oběti vypověděli, že jejím partnerem byl čerstvě propuštěný vězeň, který si právě za zdmi blízké věznice odpykával trest za brutální vraždu své známé. Některým se o tom sám zmínil.

Minulý týden zavražděná žena se s ním údajně seznámila během pracovního nasazení vězňů při výkopových pracích v obci a po svém propuštění se k ní muž nastěhoval.

Redakcí oslovení lidé ho následně poznali na fotografiích u článku z roku 2015, popisujícího průběh soudního projednávání brutální vraždy ženy ve Frýdku-Místku. Ta byla zabita 45 bodnými a řeznými ranami, na které si vrah postupně z kuchyně přinesl deset nožů, protože při silných úderech docházelo k ohnutí špičky nebo zlomení čepele.

V regionu nešlo minulý týden o jedinou vraždu. Další se stala v rozmezí 24 hodin v Přerově, obětí je třiapadesátiletý muž. Podle ČTK k činu došlo v panelovém domě v ulici Osmek, poblíž sídla přerovské policie. Obyvatelé města v diskusi na sociální síti zmínili, že kriminalisté byli na místě k vidění ve čtvrtek odpoledne.

