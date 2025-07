S vyrušováním se počítá. Olomoucké divadlo zahraje batolatům, seznámí je s živly

Premiéra inscenace Hrdináček je naplánovaná na sobotu 23. srpna v 10 a 14 hodin na Malé kulturní scéně Sedmička. Autoři představení zvou děti i jejich rodiče na dobrodružnou výpravu světem živlů – země, ohně, vzduchu a vody. Vizuálně bohatý, hudební a pohybový zážitek probouzí přirozenou zvídavost, rozvíjí smysly a podporuje fantazii.

„Hrdináček otevírá bezpečný prostor pro autentické prožívání, kde je dovoleno se smát, objevovat i zcela spontánně reagovat,“ uvedla autorka projektu, herečka, divadelní lektorka a odbornice na práci s nejmenšími dětmi Jana Posníková.

„Po třicetiminutovém představení následuje krátká herna, během níž si děti mohou svobodně osahat prostor i rekvizity, a tím přirozeně navázat na předchozí divadelní zážitek,“ dodala.

Posníková dlouhodobě působí v olomouckém dramacentru Sdružení D i v Ateliéru Moravského divadla Olomouc. Na inscenaci dále spolupracují režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová, výtvarnice Adéla Szturcová a hudebnice Sabina Kašparová.

„Mám velkou radost, že naše divadlo může být u zrodu takto výjimečného projektu. Hrdináček přináší něco, co u nás dosud chybělo – divadelní zážitek pro nejmenší diváky. Je to vůbec poprvé, co se v našem regionu něco takového odehrává, a vnímám, že to má skutečný smysl, že právě takové projekty otevírají divadlo novým generacím už od útlého věku,“ ocenil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

Klidně si dejte svačinu

Představení Hrdináček je navrženo s maximální empatií k potřebám batolat. Odehrává se v klidném, měkkém prostředí, kde jsou děti a jejich doprovod usazeni na zemi bez bot, což podporuje uvolněnou a přirozenou atmosféru.

„Maminky se třeba bojí, že jejich dítě nezvládne půl hodiny sedět v klidu a sledovat, co se děje kolem, že bude vyrušovat. Ale s tím my počítáme,“ uklidnila Posníková.

„Není to klasické divadlo, kde se nesmí ani špitnout. Tady se stírá hranice mezi jevištěm a hledištěm a jakákoliv odezva a interakce jsou vítané. A když má dítě třeba během představení hlad, klidně vytáhněte svačinu a dejte mu najíst,“ doplnila.

Děti se stanou hrdiny a budou objevovat svět pomocí živlů. „Seznámíme se s ohněm, který praská a pálí, pomocí vějířů vykouzlíme plameny. Voda zase bublá a plavou v ní různí tvorové, třeba medúzy, vzduch nadnáší a my budeme foukat do peříček a větrníků. Po zemi se budeme procházet a vnímat její struktury a materiály,“ prozradila autorka.

Veřejné generálky ukázaly, že koncept funguje

Každé dítě navíc dostane batůžek, ve kterém bude mít rekvizity, aby si mohlo vše vyzkoušet. „Pak ho však musí vrátit,“ upozornila Posníková.

Režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová projekt chválí. „Miminí divadlo mě naprosto odzbrojilo svou opravdovostí, silou přítomného okamžiku i tím, jak přirozeně dokáže otevřít cestu k nejmenšímu divákovi. Ve chvíli, kdy se děti rozhlížejí, naslouchají a smějí se, víte, že to funguje. Že i tak malým dětem lze nabídnout umělecký zážitek, který vnímají po svém. A to je obrovsky silné i pro nás dospělé,“ uvedla.

Veřejné generálky představení se podle ní povedly. „Měli jsme obavy, jak malé děti zareagují, jestli je něco neunaví, nevyruší, jestli s námi vůbec vydrží být půl hodiny ‚v divadle‘. Ale místo nejistoty jsme zažili něco jako zázrak,“ svěřila se Ryšánek Schmiedtová.

Děti podle ní zůstaly, reagovaly, smály se. „Tahle zkušenost mě utvrdila v tom, že divadlo pro batolata má smysl a že i divák do tří let má právo být přítomen – být viděn a slyšen jako rovnocenný účastník,“ doplnila režisérka.