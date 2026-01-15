Řidič popelářského auta nezvládl couvání a urazil roh domu, škoda je čtvrt milionu

  13:08,  aktualizováno  13:08
Nemalé starosti způsobil na Přerovsku obyvatelům rodinného domu šofér popelářského vozu jedoucí vyvézt odpad. Při couvání totiž nezvládl udržet přímý směr a narazil do rohu nemovitosti, kterou tím poničil.
Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část...
Řidič popelářského vozu nezvládl couvání a narazil do domu, kterému urazil část rohu. | foto: Policie ČR

K nehodě došlo ve středu dopoledne v Miloticích nad Bečvou, jež se nachází nedaleko Hranic.

„Řidič nákladního vozu, který sváží domovní odpad, na jedné z místních komunikací couval ke kontejnerům a při tom narazil do jednoho z rodinných domů,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Škody na popelářském autě byly odhadnuty na 150 tisíc korun, na domě na 100 tisíc.

Dechová zkouška vyloučila, že by šofér pil před jízdou alkohol. Okolnostmi nehody včetně například toho, zda při ní hrála roli vrstva uježděného sněhu na cestě, se policisté nadále zabývají.

