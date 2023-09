Lidé trpící migrénou si mohou přijít pro pomoc, o léčbě často ani neví

S přibývajícím věkem Janina nemoc gradovala, záchvaty se stupňovaly a naprosto ji paralyzovaly, čímž ji vyřadily ze života.

„Záchvaty jsem mívala třeba i šestidenní, a to třikrát až čtyřikrát do měsíce. Bylo to nesnesitelné. Nemohla jsem si vůbec nic plánovat, protože jsem nevěděla, jestli mě to nevtáhne do postele, nebyla jsem schopná postarat se o domácnost, sama o sebe. Jen ležíte v tmavé místnosti a čekáte, až to pomine. A za pár dní to vše začalo nanovo,“ popisuje.

Pod dohledem neurologa tehdy vyzkoušela celou škálu léků, nic však nezabíralo. Pomoc našla až po dlouhých třiceti letech ve specializovaném centru pro migreniky, kde Janě nasadili cílenou biologickou léčbu. Efekt se dostavil okamžitě.

„Zatímco dříve jsem ataky mívala každý týden, teď udeří maximálně třikrát do měsíce a jsou mnohem slabší. Vše mám relativně pod kontrolou a vím, že mi léky bezpečně zaberou,“ pochvaluje si.

S tím, že bude žít normální život, už nepočítala. „Předtím to bylo jen přežívání a ztracené roky života, které mi už nikdo nevrátí,“ bilancuje.

Kromě konzultace se lze také seznámit s dalšími nemocnými

Lidí s migrénou je v České republice přes milion. Těch, kteří stejně jako Jana trpí vážnou formou nemoci, pak 350 tisíc. Jen zlomek z nich našel léčbu, která přináší úlevu.

Zájemci se nyní mohou seznámit s možnostmi specializované péče při Dnech otevřených center pro léčbu migrény, které se konají ve čtvrtek od 15 hodin v prostoru Vault 42 v olomoucké Koželužské ulici. Pořadatelé očekávají velkou účast.

„Vzhledem k tomu, že se akce dosud konala pouze v Čechách a až teď se poprvé díky Olomouci a Ostravě přesouvá na Moravu, očekáváme zájem desítek lidí a plně obsazené konzultace pacientů s lékaři,“ předpokládá Rýza Blažejovská, zakladatelka pacientské organizace Migrénahelp, jež se na osvětové akci bude rovněž prezentovat.

Kromě propojení pacientů s odborníky akce umožní migrenikům také seznámit se navzájem. Už zjištění, že v tom nejsou sami, přináší úlevu.

Pomoc pro ty, kteří už nedoufají

Zapojí se dvě olomoucká specializovaná centra pro léčbu bolestí hlavy, jediná v kraji. Pacientům budou k dispozici odborníci z fakultní nemocnice a centra Neuro plus.

„Akce je výjimečná tím, že pacienti mohou se specialisty konzultovat své problémy napřímo, bez objednání a čekacích lhůt. Nepotřebují ani doporučení neurologa, bez něhož se jinak do centra běžně nedostanou,“ vyzdvihuje Blažejovská.

Normálně musí člověk trpící pravidelnými bolestmi hlavy nejdříve k praktickému lékaři, jenž ho podle závažnosti odešle k neurologovi. Pacienta poté čeká dlouhá cesta různých léčeb, která může, ale nemusí být účinná.

Až poté, co všechny dostupné prostředky selžou, se otevře cesta k odborníkům do poradny pro migreniky a k biologické léčbě nebo dalším inovativním metodám.

„V centrech dokážeme efektivně léčit i migrény, které se dříve zdály neřešitelné. Na akci bychom proto rádi pozvali všechny, kteří se chtějí o možnostech péče dozvědět více,“ říká Petr Polidar, neurolog Specializovaného centra pro léčbu bolestí hlavy Fakultní nemocnice Olomouc.

„Po republice je už téměř čtyřicet center, kde máme k dispozici tu nejmodernější terapii. Dokážeme tak pomoci i lidem, kteří mají pocit, že v minulosti už vyzkoušeli všechno,“ dodává neuroložka centra Neuro plus Tereza Svrčinová.

Tlumení běžnými léky může vše ještě zhoršit

Problém je, že ne každý neurolog je specialista na migrénu, dokáže ji správně odhalit a poté adekvátně léčit. Případy, kdy pacient stejně jako Jana čeká na úlevu třeba i desítky let, tak nejsou výjimkou.

Podle průzkumu organizace Migrénahelp věnovanému dostupnosti léčby migrény na Moravě za loňský rok musela bezmála polovina z pětistovky respondentů navštívit dva až tři lékaře, než jim byla stanovena diagnóza, zhruba desetina pacientů dokonce musela obejít ordinace až sedmi odborníků.

Na léčbu po stanovení diagnózy pak čekalo 23 procent pacientů až 3 roky, bezmála 7 procent až pět let a 14 procent dokonce více než 10 let. Pro 40 procent dotazovaných bylo poměrně obtížné dostat se do centra pro bolesti hlavy, pro 35 procent to bylo dokonce velmi obtížné.

„Adeptů, kteří by potřebovali biologickou léčbu, je v Česku kolem 20 tisíc,“ podotýká Blažejovská.

Je přitom zásadní, aby lidé s migrénou byli v péči odborníka, který dokáže nemoc správně diagnostikovat a nabídnout nejvhodnější léčbu.

„Když člověk neléčí migrénu kontrolovaně pod dohledem specialistů a řeší to po svém volně dostupnými analgetiky, nemoc si jen zhoršuje. Lehce totiž dojde k nadužívání léčiv, což může bolesti hlavy ještě zesílit. Pacientovi se tak onemocnění vymkne kontrole a přivodí si paradoxně ještě víc záchvatů,“ varuje zakladatelka organizace Migréna-help.