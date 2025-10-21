Lidé na Přerovsku viděli medvědici s mládětem. Poplašná zpráva, říkají ochránci

Obyvatelé Špiček na Hranicku jsou navzdory řečem ochranářů o šíření poplašné zprávy přesvědčeni, že jejich oblastí nedávno skutečně prošel medvěd. Jestli někomu utekl, nebo ho někdo do oblasti záměrně dovezl a vypustil, zůstává otázkou. Stejně tak je však podle expertů možná i přirozená migrace.
„Podívejte se na losa Emila, jak si tady všude chodí,“ odkazuje na mediálně sledované putování zvířete, které se k nám zřejmě zatoulalo z Polska, referent státní správy myslivosti Marek Pumprla z městského úřadu v Lipníku nad Bečvou.
Medvěda viděly na hnojišti
Je pátek 12. září a ve Špičkách vrcholí přípravy na hasičskou soutěž, která má na tamním hřišti vypuknout o den později. Dvě dívky ve věku 11 a 13 let se kolem sedmé hodiny večerní jdou projít za kopec zvaný Košíčka. Na poli u bývalé letištní plochy, kam se vyváží hnůj z tamní odchovny jalovic, se to stalo.
„Holky přiběhly domů celé vyděšené a líčily, že na hnojišti viděly medvědici s medvídětem. Okamžitě jsem volala své dceři, která šla se psem kousek za nimi. Naštěstí byla už skoro doma. Popisovala mi, že se pes najednou hrozně rozštěkal, tak se raději vrátila,“ vylíčila tamní obyvatelka Eva Hlavačková. Okamžitě se vydala za starostou a vše mu pověděla.
„Starosta mi samozřejmě nevěřil, že to není možné a že se holky musely splést,“ krčí rameny žena, která tu noc neměla klidné spaní.
Na hasičské soutěži okamžitě zalarmovala všechny rodiče, aby si na děti dávali pozor a nenechávali je bez dohledu courat po okolí. „Já sama lokalitou, kde se medvěd objevil, často chodím a teď mám strach. Holkám stoprocentně věřím. V jejich věku už medvěda bezpečně poznají a určitě by si to nevymyslely,“ nepochybuje Hlavačková.
Svědek, který se po výpovědi dívek vydal na místo, na hromadě hnoje objevil čerstvé stopy a také trus. Vše si vyfotil.
„Bylo zrovna vlhko a otisk tlapy je krásně vidět. Také jsem si všiml, že na hnoji, který je tam dlouho, rostly nějaké houby. Mohly medvěda přilákat,“ přemítá muž, jenž o týden později obě šelmy sám natočil na termokameru.
„Bylo to v pátek nad ránem a já na poli zachytil medvědici s mládětem. Bohužel to bylo na velkou vzdálenost a také se už rozednívalo, takže za těchto podmínek není záznam moc kvalitní,“ lituje muž.
Předseda Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiří Janota však důkazy považuje za důvěryhodné a 10. října s nimi na tiskové konferenci seznámil veřejnost.
Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách
Kromě Přerovska se další pozorování největší šelmy sešla také z Doupova na Karlovarsku a Pelhřimovska.
Muž, jenž medvědy ve Špičkách natočil, si všiml jejich netypického chování. Je tak přesvědčený, že jde o zvířata z klecového chovu.
Medvěd „vegetarián“
„Dívky medvědici s medvídětem viděly navečer, já před rozedněním. Šelma normálně loví v noci, ale ochočený medvěd to neumí,“ míní svědek. Pokud by šlo o jedince z Polska nebo Slovenska, zdržovali by se podle něj spíše v lesích než v zemědělské oblasti a tak blízko lidí.
„Medvědy jsem natočil na poli, kde byly brambory, zřejmě na nich hodovali. V lokalitě jsem nalezl i vyzvracená myší holátka, chlupy ze srnčího a srst z divočáka, šelma je zřejmě nestrávila. To je podle mne jasný důkaz toho, že tento medvěd není zvyklý žrát syrové maso, takže to není divoký jedinec,“ popisuje.
Tamní myslivecký hospodář Radek Novotný však bere svědectví obyvatel Špiček s rezervou.
„Já netvrdím, že tudy medvědi nemohli projít a dívky je nemohly vidět. Ale v honitbě jsem nepozoroval žádné pobytové stopy po medvědech ani zbytky po hostině jako stržené či rozsápané kusy zvěře,“ krčí rameny Novotný.
Podle něho neexistují ani věrohodné důkazy. „Záznam z termokamery je nekvalitní a mohou na něm být dva medvědi, stejně jako třeba dva psi. Mám zprávy, že se v inkriminované době po honitbě toulala velká fena se štěnětem chovatele z Hluzova, takže to klidně mohli být oni,“ upozornil Novotný.
Turisté šli medvědovi vstříc
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) uvedla, že nemá žádné potvrzené informace o výskytu medvěda v regionu, a experti z Hnutí DUHA Šelmy nahlášené případy označili za dezinformace a šíření poplašné zprávy vyvolávající zbytečnou paniku.
MF DNES však již loni přinesla svědectví rodiny z Libavé, která opakovaně viděla medvědici s medvídětem, jež si přišla za potravou až do blízkosti jejich obydlí, a medvěda pohybujícího se v lesích u vnadiště tehdy potvrdili i myslivci, kteří ho zachytili na fotopast.
Lokalitu, kde se medvěd vyskytl, však myslivci úzkostlivě tají. „Chceme této velké šelmě dopřát klid. Ne každý je přítelem přírody a takovéto informace vždy vzbudí zájem turistů a hlavně pytláků, se kterými nemáme dobré zkušenosti,“ odůvodnil již dříve muž, který si přál zůstat v anonymitě.
Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce
Co může vyvolat zpráva o výskytu medvěda, si živě vybavuje Petr Zavadil z Mysliveckého spolku Kunkov Šišma na Přerovsku.
„Svědek ohlásil medvěda v lesích a byla z toho obrovská aféra. V pohotovosti byly úřady, myslivci i policisté, medvěda však kromě nich hledali i lidé ze širokého okolí a novináři. Byly to doslova manévry a lesy byly plné turistů,“ popsal hysterii Zavadil.
Z medvěda se nakonec vyklubal přerostlý divočák. I tak však šlo o nebezpečné zvíře a Zavadil dodnes nechápe, že místo aby se lidé domnělému medvědovi klidili z cesty, šli mu vstříc. „Chtěli si ho vyfotit a na riziko nemysleli,“ popisuje.