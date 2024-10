O životech cestujících rozhodovaly sekundy. Pavel ocenil zachránce z hořícího vlaku

Vagon začal hořet po srážce s kamionem na přejezdu Olomouc-Bělidla loni 17. října a byl po nehodě plný černého dýmu. Tři desítky lidí čekaly u zamčených a zaseknutých dveří a nemohly ven.

Jen díky tomu, že vlakvedoucí Roman Juřena zachoval chladnou hlavu a rychle dveře odemkl, poté je společnými silami s Lukášem Dudíkem, který přiběhl na pomoc z nedalekého autoservisu, vypáčili, se jako zázrakem všichni cestující dostali ven.

Největší problém bylo, že kamion protrhl palivovou nádrž vlakové soupravy a tím okamžitě vypukl požár. Při nárazu se část cestujících mírně zranila, zranění utrpěl i vlakvedoucí Juřena. Přesto se hned snažil zajistit cestu ven.

V zakouřeném vagonu se prodral až ke spojovacím dveřím, které byly ale zamčené a vážně poškozené. „Naštěstí se mi dveře podařilo odemknout. Nešly pořádně otevřít, ale podařilo se mi vytvořit úzký průchod, kudy se mohli lidé z prvního vagonu dostat do druhého a ven,“ přiblížil po nehodě Juřena.

Na železničním přejezdu v Olomouci narazil osobní vlak do kamionu, při následném požáru shořelo i poblíž stojící osobní auto. (17. října 2023)

Od této traumatizující nehody se ještě zatím nebyl v práci. Na Hradě si ocenění převzal osobně, za Lukáše Dudíka, který se na slavnostní ceremoniál nemohl dostavit, převzala ocenění za záchranu lidských životů z rukou prezidenta jeho matka Liběna Dudíková.

Oba zachránci již dříve převzali ocenění také od hasičského sboru, který jim udělil medaili za mimořádně záslužný čin.

Přestože profesionální hasiči vyslali k nehodě osm jednotek hasičů, které se na místo dostavily téměř okamžitě, podle ředitele krajských hasičů Karla Koláříka o životech lidí rozhodoval především čas, o to významnější byla rychlá pomoc obou oceněných mužů.

„Ta nehoda vypadala hrozivě. Měl jsem v té chvíli především strach, že je po těch lidech. To, že se dostali všichni ven, je zázrak, byl jsem přesvědčen, že budu mít vzpomínku na nehodu, při které umřela spousta lidí. To se naštěstí nestalo,“ prohlásil s úlevou po hasičském ocenění Dudík.

Natahoval jsem se pro brýle, přiznal vinu řidič

Nehodu, z níž jen díky včasnému zásahu Juřeny a Dudíka vyvázli všichni cestující bez vážných zranění, způsobil polský řidič kamionu. Letos v červnu pětašedesátiletý Roman Baksalara zavinění nehody u soudu přiznal.

Tvrdil, že přehlédl výstražná znamení, protože ho oslnilo slunce, a tak se zrovna natahoval pro brýle.

Od soudu řidič odešel se čtyřletou podmínkou, zákazem výkonu činnosti a pokutou 60 tisíc korun.

Baksalara vyjádřil lítost a poškozeným se omluvil. „Chtěl bych se omluvit všem, kteří museli prožít nesmírný strach. Především bych se chtěl omluvit strojvedoucímu, který vlak v ten den řídil. Chtěl bych se omluvit i lidem, kteří v dané části města bydlí a nevěděli, co se stalo. Osobně velmi těžce nesu, co se stalo, je to pro mě osobní zklamání,“ vypověděl.

U soudu také zaznělo, že přestože u nehody nedošlo ke ztrátám na lidských životech a těžkým zraněním, část cestujících se nadále potýká s dlouhodobými následky, nejčastěji psychickými potížemi.

17. října 2023