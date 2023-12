Hřiště pro dospělé? U Šantovky naleznete kuličkový bazén, který vás vrátí do dětství

16:30

Navštivte do 15. prosince olomouckou Šantovku a skočte po hlavě do kuličkového bazénu, kde se můžete vyřádit jako malé děti. McDonald‘s s příchodem Sýrové sezony připravil speciální stan, kde si dospělí mohou vyzkoušet to, co milují především děti. Tedy velké hřiště s tisíci míčky, skluzavkami, míčkovými děly a fotokoutkem.