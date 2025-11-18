Prolezeš? Studentská výzva v Olomouci stále láká, pověrčivým hrozí vysoká pokuta

Mariánský sloup je národní kulturní památkou. Patří tedy mezi obzvláště chráněné objekty a neopatrný student by mohl pískovec, ze kterého je od osmnáctého století vybudovaný, nenávratně poškodit.
„Zaplať pán bůh, že je to zatím jen na bázi toho, že otvor prolézají. Naši kolegové, když dotyčné přistihnou, tak provádí zevrubnou kontrolu, zda někde něco není uštíplé, poškozené. Kdyby tam něco bylo, studenty by to mohlo přijít hodně draho,“ říká mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.
Nejde při tom podle něj o žádnou opileckou eskapádu. „Sám myslím, že se jedná ve skutečnosti opravdu o studentský hec, protože při dechových zkouškách či že bychom zachytili, že by z nich byl cítit alkohol, tak s tím se nesetkáváme. Jde o výzvu,“ popisuje dlouholetou zkušenost s opakujícími se případy.
Ty musí městská policie dle zákona o památkové péči posílat na krajský úřad, neboť přestupek proti tomuto zákonu nelze odbavit pokutou na místě. Automaticky spadá do přestupkového řízení.
„Oddělení památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje bohužel každoročně řeší v přestupkovém řízení případy oblíbené „volnočasové aktivity“ – lezení po Mariánském morovém sloupu na Dolním náměstí v Olomouci,“ přiznává mluvčí úřadu Eva Knajblová.
V naprosté většině případů se podle úřadu jedná o studenty, hnané pověrčivostí. Jde podle nich o letitou tradici. „Je však třeba dodat, že se dopouštějí přestupku dle zákona o státní památkové péči, za což jsou jim následně ukládány pokuty,“ přechází do řeči právních předpisů Knajblová.
A zákon o památkové péči definuje obří maximální sankci. Za poškození sloupu by v krajním případě hrozila pokuta až čtyři miliony korun. „Výše pokuty se obvykle pohybuje v řádu nižších tisíců korun,“ upřesňuje mluvčí úřadu, která navíc dává kredit univerzitě, že se k věci postavila svou mediální kampaní studentům správně.
„Díky spolupráci s Univerzitou Palackého a jejich mediální kampani cílené na studenty, se od roku 2020 počty těchto případů daří trvale snižovat z vyšších desítek na jednotky těchto případů,“dodává Knajblová. V tom jí dají za pravdu i strážníci. V roce 2022 evidovali 45 případů, o dva roky později už jen šestnáct.
Studenty se i přesto snaží škola stále varovat. „Na naše studenty se snažíme opakovaně působit a zrazovat je od podobných nápadů, které mohou vést nejen k pokutě či poničení barokní památky, ale také ke zranění. K úspěšnému složení zkoušky na vysoké škole vede jen dostatečná studijní příprava a my věříme, že si to naši studenti uvědomují a že jim zároveň také záleží na vlastním bezpečí, na kulturním dědictví i na dobrém jménu naší univerzity,“ dodává mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.