Své o tom ví třeba majitel lyžařského areálu Miroslav v Jeseníkách Miloš Hladký. Areál Miroslav patří společně s Ramzovou, Pradědem a Přemyslovem k lyžařským střediskům, jež nestihla připravit ani jednu ze svých sjezdovek na vánoční svátky, a tudíž zůstala bez jakýchkoliv tržeb.
„Nádrž, kterou máme, na vysněžení bez pomoci přírodního sněhu nestačila. A potok, z něhož vodu bereme, teď bohužel umožňuje jenom malý odběr, takže jsme museli několik dní čekat, až nádrž znovu naplníme. Přitom počasí je zrovna teď na zasněžování ideální,“ popsal Hladký.
Věří však, že silvestr už bude na Miroslavi na sněhu. „Potřebujeme aspoň nějaké tržby, protože konec roku a začátek následujícího je pro naši ekonomiku vedle zimních prázdnin jedním z pilířů. Potom je minimálně do půlky ledna slabší období,“ nastínil Hladký.
Mimo provoz je zatím i bašta lyžování v Jeseníkách Praděd, jehož svahy bývají tradičně jedním z míst, kde je nejvíc sněhu v republice a drží se tam rovněž nejdéle. Při nedávné inverzi, kdy bylo na horách nadprůměrné teplo, ovšem na zdejších sjezdovkách téměř všechen přírodní sníh roztál.
Majitel tamního střediska navíc nemůže na rozdíl od jiných areálů využít děla nebo zasněžovací tyče. Důvodem je přísná ochrana přírody. Na svazích přitom musí být minimálně několik desítek centimetrů přírodního sněhu, aby ochranáři zimní provoz povolili.
Areály mají omezený provoz
Další areály sice fungují, ovšem pořád nemají vysněžené všechny sjezdovky, takže se lyžuje pouze omezeně.
„My jsme pustili vleky i na Štědrý den a zároveň jsme zasněžovali, nyní v tom pokračujeme prakticky pořád. Po Vánocích jsme tak otevřeli další dvě sjezdovky. Vody naštěstí máme dost, ale potřebujeme ještě týden, abychom vysněžili všechny svahy. Věříme též, že konečně nějaký sníh i napadne, takže snad budeme hotovi o něco dřív,“ sdělil mluvčí Ski Arény Karlov Boris Keka.
Předpověď počasí pro příští dny
Meteorologové slibují do konce týdne na horách klasické zimní počasí, kdy by teploty i přes den měly zůstat pod nulou. Horská služba proto doporučuje teplé oblečení, neboť zvláště po ránu může teploměr ukazovat i minus deset stupňů a ve větru může být pocitová teplota ještě nižší. Co je důležité pro vyznavače zimních sportů: do konce týdne může na horách napadnout až třicet centimetrů sněhu, sněžit má dokonce i v nižších polohách. Podobný charakter počasí očekávají meteorologové také příští týden.
Podle Keky je nepříjemné, že lidé se nyní kumulují na menším počtu sjezdovek. „Zatím jsme se vyhnuli dlouhým frontám a situace se rychle lepší, takže hlavní nápor na konci roku bychom měli zvládnout bez problémů,“ předpokládá Keka.
Zimu zatím vidí z pohledu návštěvnosti jako průměrnou. „Pamatujeme i lepší svátky, ale taky horší,“ porovnal. Vedle Karlova se lyžuje rovněž na Červenohorském sedle, v Koutech nad Desnou, Filipovicích, na Dolní Moravě, v Kopřivné, Branné nebo na Kraličáku. Všude je však dosud provoz omezený.
Běžkaři si zatím neužijí
Mnohem hůř než vyznavači sjezdového lyžování jsou na tom běžkaři. S výjimkou omezeného lyžování kolem Paprsku jsou aktuálně další stopy nesjízdné.
„Zatím je to hodně špatné. Vzhledem k tomu, že při dlouhotrvajícím inverzním počasí a vyšších teplotách roztál v Jeseníkách prakticky všechen sníh, tak jsou tu teď opravdu jenom zbytky. Čekáme na vydatnější nadílku, abychom mohli vyfrézovat nějaké stopy aspoň v nejvyšších polohách. Věřím však, že silvestrovští návštěvníci si ještě běžek užijí,“ doufá šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.
Sdružení zajišťuje úpravu stovek kilometrů běžkařských stop v celých horách. I přes „nahuštěnější“ počty lidí na sjezdovkách neregistrují horští záchranáři zatím vyšší úrazovost či vážnější situace.
„Z našeho pohledu má zima standardní průběh, úrazovost se nijak nevymyká z průměru. Hlavní nápor návštěvníků ale teprve přichází,“ uvedl náčelník Horské služby Jeseníky Jakub Fabián.
