Ke kontaktu muže s lupiči došlo minulý týden v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku nedaleko vlakového nádraží.
„Muž si dříve domluvil schůzku s dvaadvacetiletou ženou, se kterou se znal z minulosti. V uvedený den krátce po poledni přijel vlakem na nádraží. Když vystoupil z vlaku, šla jeho známá za ním a chvíli postávali vedle budovy vlakového nádraží,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Mezitím se však na místě objevil dvacetiletý mladík a v roli bývalého přítele sehrál žárlivou scénu. „Muži vzal jeho tašku, kterou měl položenou vedle sebe, a chtěl, aby šel on i žena za ním. Jeho přání vyhověli a přesunuli se do parku na dětské hřiště na ulici Nádražní,“ uvedla mluvčí.
Zde začal „žárlivec“ po muži požadovat finanční částku – tisícovku nebo dvoutisícovku. „Muž s tím ale nesouhlasil a namítal, že není žádná půjčovna. Mladíkovi se ale jeho neochota dát mu nějaké peníze nezamlouvala,“ sdělila Zajícová.
Začal muži sahat na kapsu bundy, ve které měl poškozený schovanou hotovost přes 16 tisíc. „Když se začali přetahovat, objevil se na místě další, osmadvacetiletý muž. Poškozenému uštědřil mu políček, až mu spadly brýle,“ řekla policejní mluvčí.
Mladšímu útočníkovi se podařilo s napadeným trhnout tak, že všechny papírové peníze vypadly z kapsy na zem. Oba násilníci všechny bankovky rychle sebrali a utekli pryč.
|
Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka
Mladá žena přitom vystupovala tak, jako by s tím neměla nic společného. Sedla na kolo a odjela. Oloupený muž okamžitě přivolal prostřednictvím tísňové linky policii, která okamžitě rozjela pátrání.
„Podezřelá žena a mladší muž byli zadrženi ještě ten samý den a následující den v ranních hodinách skončil v policejní cele i třetí násilník,“ sdělila Zajícová. Ukradené peníze u nich policisté nenašli.
Šetřením vyšlo najevo, že se všichni tři různým způsobem na loupeži podíleli. „Skončili v policejních celách. Z trestních rejstříků bylo zjištěno, že mladá žena ještě nemá žádný záznam, mladší z pachatelů má jeden související s majetkovou trestnou činností a nejstarší z nich má zápisů víc a v minulosti byl odsouzen i za násilnou trestnou činnost,“ uvedla Zajícová.
Hned následující den s nimi bylo zahájeno trestní stíhání a byli obviněni z loupeže, za což jim hrozí až desetileté tresty.