Testy zbavily Litovel stigmatu českého Wu-chanu, virus mělo minimum lidí

Promořenost populace není tedy tak vysoká, jak se očekávalo. To, že nákazu mají za sebou, potvrdilo testování na protilátky proti viru SARS-CoV-2 u 3,33 procenta dobrovolníků. I když to znamená, že velkou část obyvatel onemocnění možná teprve čeká, oblastem to pomůže zbavit se nepříjemného stigmatu.

Litovel, Uničov a Červenka se všemi přidruženými obcemi byly totiž od poloviny března dva týdny v izolaci jako ohnisko nákazy a tamní obyvatelé se od té doby potýkají s předsudky. Okolí je automaticky vnímá jako potenciálně nakažené.

Konec karantény provázely oslavy, Uničovem projela slavnostní kolona:

VIDEO: Slavnostní jízda v Uničově oslavila konec karantény Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Odhad byl, že ze sta lidí si už nemocí prošlo pět až šest osob. To se ale nepotvrdilo, promořenost není zdaleka taková, jak jsme se domnívali. Okolí už se nás snad přestane bát, není to tak, že jsme tady všichni nakažení,“ přivítal výsledky studie starosta Litovle Viktor Kohout.

V rámci plošného testování zjišťovali odborníci protilátky proti onemocnění covid-19 u 26 500 lidí v pěti vybraných oblastech Česka. Kromě Litovelska a Uničovska, které se svým podílem pozitivně testovaných skončilo na prvním místě, přišlo na testy také 6 700 obyvatel Olomoucka.

V jejich případě podíl lidí, kteří měli v krvi po prodělané nákaze protilátky, dosáhl hodnoty až 1,29 procenta. Například v Brně, kde výsledky dopadly nejlépe, bylo nakažených do 0,22 procenta, v Praze 0,4 a v Litoměřicích až 0,6 procenta.

Epidemioložku Růženu Haliřovou z krajské hygienické stanice v Olomouci výsledek na Litovelsku nepřekvapil. Podle ní se šíření nemoci podařilo zpomalit právě díky nařízené dvoutýdenní karanténě.

„Reagovali jsme na aktuální epidemiologickou situaci, uplatnili jsme tam už tehdy dnes tak často zmiňovaná lokální opatření. To zpomalilo šíření nákazy, zároveň se nám tak podařilo trasovat co nejvíce kontaktů, tedy případů, které se ukázaly být pozitivní,“ popsala Haliřová.

Jak vypadaly dva týdny hlídání uzavřené zóny z pohledu policie: