Litovel řeší, kde vzít na ochranu před záplavami. Může jít až o čtvrt miliardy

Na studii, jež vytipuje potřebné pozemky, vyčlenilo město zhruba milion korun, vyhodnocení zabere přibližně rok. Problém však poté může představovat nutnost hradit určitou část ceny za výstavbu ochranných opatření.

„Chceme stihnout dotace, snad budou výzvy i pro další období, teď jsou do roku 2027. Věřili jsme, že pomůže třeba kraj či jiný fond,“ nastínil starosta Viktor Kohout (nez.).

„V naší situaci je třeba najít odhadem 40 až 60 milionů korun na pozemky, přesně to ukáže studie. Spoluúčast však může být při velikosti toho projektu až 200 milionů, a to už by mohl být problém, získat na to úvěr,“ dodal.

Zástupci Povodí Moravy na jednání doporučili pokračovat ve výkupech pozemků i bez hotové studie, jelikož místa, kudy voda při povodních teče, se nezmění. Naposledy město povodně postihly minulý rok v září.