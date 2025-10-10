Ženy překvapil divočák pobíhající u domu, další odháněli myslivci na poli střelbou

Divočák pohybující se u domu vedle rušné hlavní silnice vyděsil ženu, která zrovna s dcerou procházela kolem.
„Řekla jsem jí panebože, viděla jsem něco velkého, byl to určitě divočák. Dcera se na mě vyděšeně podívala a chtěla utéct. Jenže já měla strach, že ten divočák vyběhne do silnice a někdo se s ním srazí, byl zrovna velký provoz,“ popsala Vendula Šípová z Liboše. S dcerou se proto schovaly za křoví a divočáka pozorovaly.
„Byl to macek, zmateně pobíhal a hledal cestu ven. Bohužel všude byly ploty, které porážel. Také se snažil dostat na zídku domu, nikdy bych nevěřila, jak takový divočák umí skákat vysoko,“ vylíčila žena, jež svůj zážitek sdílela na Facebooku. Chtěla tak dát majiteli vědět, že v jeho zahradě řádil divočák, nikoliv lidští vandalové.
Zvířeti se nakonec snad na patnáctý pokus podařilo vyběhnout brankou přímo na chodník, kde klopýtlo a spadlo. Poté si to namířilo přímo do silnice.
„Já stála uprostřed a zastavovala řidiče, kteří nechápali, co se děje. Divočákovi se nakonec podařilo dostat zpátky na pole, odkud zřejmě přišel,“ vypověděla žena, která hned volala městskou policii.
„Jenže mi to nebrali, až později se ozvali zpětně s tím, že zrovna řešili jiný incident související s divočákem v obci. Ten den na okolních polích sklízeli kukuřici, takže kombajny vyhnaly prasata z jejich útočišť a ta pak zmateně pobíhala kolem,“ vysvětlila Šípová.
U Liboše podle další obyvatelky kvůli divočákům dokonce zněla střelba. „Prasata byla za lesíkem na poli a myslivci stříleli do vzduchu, protože se je snažili odehnat směrem na Žerotín. Jela jsem po silnici a jedno mi skočilo před auto, protože jim uteklo,“ popsala.