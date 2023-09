Nemám důvod odstupovat, míní starostka Libavé. Navzdory zpronevěře post uhájila

Tichá se ke zpronevěře kriminalistům přiznala, škodu uhradila, a státní zástupkyně proto její stíhání podmínečně zastavila. Díky tomu může politička zůstat ve funkci, protože z pohledu práva zůstane v pozici neodsouzené.

„Uvedeného skutku, kterého jsem se dopustila, lituji. Čin byl řádně napraven a jako takový pravomocně uzavřen,“ řekla krátce na úvod jednání Tichá (Nezávislá Libavá). Pak už přešla k programu věnovanému obvyklým věcem, například pronájmům či bytovému hospodářství.

Opozice sice navrhla hlasovat o odvolání starostky a volbě jejího nástupce, nezískala ale podporu. Potom dostal slovo hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN), který se rozhodl zasedání zúčastnit.

„Pozval jsem se sám, cítil jsem potřebu se vyjádřit. Samozřejmě nemám jiné než občanské právo k této věci mluvit. Účastnil jsem se už několika zastupitelstev v kraji, když docházelo ke změnám ve vedení obcí a nikdy to nebylo v tak smutné záležitosti jako teď. Ve Městě Libavá jsem byl několikrát a s paní starostkou jsme do této kauzy měli dobrý vztah,“ řekl.

Při jeho slovech se starostka červenala, evidentně nešlo o příjemnou chvíli.

„Máte tu devět zastupitelů, a i když hlasujete o takové blbosti, jako je ověřovatel zápisu, jste tvrdě ve při. Neprospívá to vaší obci. Byť každá strana má určitě své dobré argumenty,“ pokračoval Suchánek.

„Nicméně je mi líto, jakou ostudu obec sobě i kraji způsobila, a myslím, že by měla být vyvozena odpovědnost. Ideálně ne odvoláváním, ale zodpovědným krokem paní starostky,“ dodal s tím, že vůči ní necítí žádnou zášť. Venku před sálem pak zopakoval, že celou záležitost cítí jako ostudu kraje.

Opozice se chce obrátit i na ombudsmana

Následné vystoupení opozice bylo výrazně ostřejší. „Starostka pochybila nejen zcizením peněz, ale i tím, že nás uváděla v omyl. V dubnu mi řekla do očí, že žádné vyšetřování její osoby neprobíhá. Přitom v té době už se domlouvala na splácení škody,“ prohlásila Oldřiška Valtošová (Občané „za změnu“).

„Vaše lži svědčí o vašem charakteru. Proto se chci omluvit, že z důvodu nevolnosti odcházím,“ doplnila a opustila sál.

Podle dalšího zastupitele Vojtěcha Smékala (Zelená pro Libavou) navíc není škoda vzniklá obci konečná.

„Na paní starostku i koaliční zastupitele je vedeno tolik trestních oznámení postoupených na státní zastupitelství, že rozsah je na tak malou obec katastrofální,“ kritizoval. Také on se spolu s dalšími dvěma členy z dalšího jednání omluvil.

Statisícové škody se podle něj mají týkat hospodaření v obecních lesích i výše sum ze zpronevěry.

„Oslovíme ministra spravedlnosti o přezkoumání usnesení okresního státního zastupitelství, se stejnou žádostí oslovíme i krajské státní zastupitelství a také ombudsmana,“ nastínil Smékal.

„Jsou tu zneužívaná práva různých lidí, na které byly například vystavovány faktury. Doteď ani nevíme o všem,“ připomenul pak způsob zpronevěry, který starostka praktikovala.

Spolustraníci i část lidí starostku bránili

Vše probíhalo tak, že obec dva roky platila brigádníky, kteří ale ve skutečnosti buď žádnou práci neodvedli, nebo za výrazně menší částku, než bylo vykázáno a vyplaceno. Peníze končily na účtu Tiché, jež si přišla na 407 tisíc korun, za což by jí u soudu hrozilo až pět let vězení.

Na všem se podle policie podílely i dvě pracovnice úřadu. Ty se ke všemu postavily stejně jako Tichá a díky tomu i z celé kauzy stejně vyvázly.

Koaliční zastupitelé Tiché, kteří starostku podrželi ve funkci, vyjádřili obavu, že jejím odvoláním by obec utrpěla.

„Nechci, aby se tady všechno zastavilo. Bude tu pověřený člověk z ministerstva vnitra. Žádné dotace, sekání trávy, odklízení sněhu, nic. Bráním obec od toho, aby se tu zastavil život,“ vysvětloval například vedoucí finančního výboru Josef Schmid (Nezávislá Libavá).

Za starostku se postavili i další spolustraníci Petr Novák a Pavel Stavinoha stejně jako další koaliční zastupitelka Zdeňka Furišová (Za nové Libavsko). Mimo jiné připomínali zásluhy starostky o obec.

Podobně to viděli i někteří z přítomných. „Se starostkou nemám problém. Naší rodině hodně pomohla, když nám v zimě praskl kotel,“ podpořil ji například starší muž.

„Kdokoli za mnou kdy přišel se žádostí o pomoc, nikdy jsem neodmítla a vyšla jsem vstříc. Svého činu opravdu lituji, stydím se za to. Ale nejsem odsouzena, je to pravomocně ukončeno a já teď nemám důvod odstupovat. Chci ukázat, že to dovedu dělat ještě lépe a bez toho, co jsem učinila,“ vyjádřila se na konci jednání Tichá, která poté na ulici sklidila ironický potlesk od nespokojených obyvatel.

Ke kauze mlčela, pak se vyjádřila pohádkou

Šlo o první veřejné vyjádření ke kauze ze strany starostky a obce. „Nic špatného jsem neudělala, jinak nemám co říct. Na shledanou,“ reagovala stroze pro MF DNES před dvěma týdny poté, co Seznam Zprávy informovaly o podmínečném zastavení trestního stíhání všech aktérek kauzy.

Jedinou výjimkou tak byl doposud Rozverný příběh o Štístkovi a Tichulince, jenž v červencovém vydání obecního zpravodaje vypráví příběh o mravenčí královně Tichulince, pod jejímž vedením začalo mraveniště vzkvétat a prosperovat.

„S grácií sobě vlastní se poprala s každou nástrahou a mnohdy za některé své mravenečky nasazovala i krk. Zkrátka – pomohla, kde mohla,“ předestírá text.

Budovatelskou idylu, odkazující očividně na osamostatnění Města Libavá z vojenského újezdu, které si místní mohou řídit sami teprve sedmým rokem místo armády a v čele je od té doby starostka Tichá, ale dle textu poté narušují nepřející a závistiví červení mravenci, kteří pomlouvají, lžou a snaží se získat moc.

„Tichulinka má ale štěstí, o kterém podvratné živly nemají zdání – má podporu Štístka, své rodiny a spousty přátel, kteří ji mají rádi takovou, jaká je – i se všemi chybami, kterých se kdy snad dopustila. A ruku na srdce – každý dělá chyby – vy snad ne, děti?“ uzavírá vyprávění.