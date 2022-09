Hrad Helfštýn má po létě našlápnuto k rekordní sezoně, dobrá byla i jinde

„Ke konci srpna návštěvnost Helfštýna překonala hranici 96 tisíc, což je o 20 tisíc více než v roce minulém,“ porovnal kastelán hradu Jan Lauro.

Optimisticky vidí i podzim. „Odhaduji, že až budeme po posledním listopadovém víkendu brány zavírat, budeme za sebou mít nejlepší návštěvnickou sezonu od zpřístupnění objektu vůbec,“ řekl.

Nejvíce lidí letos na hrad zavítalo zatím v srpnu, kdy dorazilo přes 27 tisíc návštěvníků.

„Významnou roli v tom hrálo jubilejní 40. mezinárodní setkání kovářů Hefaiston, které si poslední srpnový víkend nenechalo ujít skoro 10 tisíc příznivců uměleckého řemesla,“ dodal.

Sezona na Helfštýně ale ještě zdaleka nekončí. Poslední zářijovou sobotu 25. září se tu uskuteční setkání příznivců automobilových a motocyklových veteránů z Oldtimer clubu Helfštýn, chystá se i extrémní běžecký závod Excalibur race.

„Pro fanoušky našich sociálních sítí připravujeme říjnovou soutěž, ve které mohou vyhrát speciální kastelánské prohlídky Helfštýna od sklepa po půdu,“ doplnil Lauro.

Bouzov se vrací na předcovidová čísla

Sezonu si pochvaluje i kastelánka hradu Bouzov na Olomoucku. Návštěvnost se zde vrací na předcovidovou úroveň.

„Od ledna do konce srpna přišlo letos více než 82,5 tisíce návštěvníků na prohlídkové trasy, další návštěvníci se přijeli podívat na naše hlavní letní akce pořádané v hradním areálu,“ uvedla kastelánka Zuzana Šulcová.

V nadcházející podzimní a zimní sezoně se na hradě připravují i další akce, například strašidelné, adventní či silvestrovské prohlídky.

Vydařenou sezonu hlásí rovněž zámek v Plumlově. Letos zatím prošlo branami téměř 20,5 tisíce platících návštěvníků, loni to bylo za celý rok necelých 17 tisíc lidí.

„To číslo bude výrazně vyšší, protože jsou tu další nezapočítaní návštěvníci neregistrovaní pokladnou,“ sdělil kastelán Pavel Zástěra.

Spousta lidí totiž přišla na akce, které jsou bez vstupného. Podle plumlovského kastelána tak je celkový počet návštěvníků zhruba dvojnásobný.

Nahoru šla i olomoucká ZOO a bazény

Radost může mít i olomoucká zoo. „Letos k nám do konce srpna přišlo téměř 300 tisíc návštěvníků, loni ve stejném období necelých 293 tisíc lidí,“ porovnala mluvčí Iveta Gronská.

I provozovatelé koupališť v Olomouckém kraji jsou s uplynulou letní sezonou spokojení. Někteří z nich zaznamenali až o třetinu vyšší návštěvnost oproti loňskému roku, třeba akvapark v Prostějově.

„Letošní letní sezona byla výrazně lepší než ta loňská covidová. Do akvaparku přišlo téměř 40 tisíc a do Vrahovic 23 tisíc lidí,“ řekl jednatel společnosti Domovní správa Prostějov Vladimír Průša. Do akvaparku podle něj zamířilo v horkých dnech až dva tisíce lidí, v ostatních dnech 250 až 300 lidí.

Sezona tak byla srovnatelná s roky 2019 a 2020. „Když ale čísla porovnám s dobou před covidem, tak stále této úrovně nedosahujeme,“ řekl.

Podle Průši se na návštěvnosti podepisuje i fakt, že lidé více vyhledávají koupání v přírodních koupalištích, jako jsou pískovny nebo přehrady.

Za úspěšnou považují letní sezonu v olomouckém akvaparku. „Meziroční nárůst návštěvnosti je více jak dvacetiprocentní. Pomohlo velmi teplé počasí s vysokým počtem tropických dní. S tím přišly i vyšší tržby,“ řekl předseda představenstva Dalibor Přikryl.

Na vyšší návštěvnosti oblíbených turistických míst či koupališť se podepsalo nejen hezké počasí, ale také zrušení proticovidových opatření. Návštěvníci se nemuseli prokazovat před vstupem negativním testem či očkováním.