Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

  11:32
Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice. Armáda České republiky informovala o 2,5 miliardách, které napumpuje do letiště. Areál přitom před lety směřoval k zániku. K přesunu vrtulníků se dnes koná tiskový brífink.

Tiskové konference se účastní ředitel LOM Praha Jiří Protiva, ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a piloti vrtulníků, účast přislíbili také primátor města Přerov a představitelé místní samosprávy.

Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.
Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.
Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.
Na letiště Přerov-Bochoř se stěhuje Centrum leteckého výcviku.
4 fotografie

Pro Přerov i Bochoř je to slibná zpráva. Od výraznější přítomnosti armády si slibují ekonomický impuls, například v obci už začínají připravovat místa pro nové rodinné domy.

Před lety se tu přitom uvažovalo o velké průmyslové zóně, záměr tehdy podpořila i Sobotkova vláda, bouraly se některé hangáry.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: