„Umístění ostrých předmětů bylo cílené a vědomé. Vše nasvědčuje tomu, že může jít o úmyslné jednání, které je velmi nebezpečné a je vedené s cílem ublížit dětem, které si zde hrají,“ sdělil ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.
Na místě už si podle něj jeden chlapec o ostrý předmět poranil nohu tak, že musel být převezen do nemocnice. Došlo i ke dvěma dalším, méně závažným poraněním.
„Na tomto lesním hřišti jsme už opakovaně vybírali ve spolupráci s Podniky města Šumperka nebezpečné předměty, snažíme se tam opakovaně vyjíždět, ale není možné tam být pořád,“ sdělil Pelnář.
V prostoru není elektřina, takže městská policie zde zatím nemohla instalovat kameru, která by mohla pachatele odhalit či alespoň odradit. „Pracujeme na tom a chceme pořídit kameru, která bude fungovat na baterii a umožní nám propojení přímo na náš dispečink,“ řekl šéf šumperských strážníků.
Ti nyní místní dětská hřiště více hlídají, o případu informovali i Policii ČR. Městská policie vyzývá případné svědky, aby v případě podezřelého dění v těchto lokalitách ihned volali na linku 156. „Strážníci situaci okamžitě prověří a v případě potřeby prostor uzavřou a předají k dalšímu šetření,“ doplnil Pelnář.