Legiovlak zastavil v Prostějově, rozrostl se na čtrnáct vagonů

Legendární ozbrojený vlak československých legionářů zavítal do Prostějova po několika letech. „Zajímavá výstava uvnitř historického vlaku mapuje cestu našich legionářů zpět do vlasti,“ popsali zástupci Československé obce legionářské, kteří vytvořili věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

„Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta potrvá minimálně do roku 2026 díky podpoře ministerstva obrany a ministerstva dopravy,“ poznamenali zástupci legionářské obce.

Legiovlak pomáhá obnovovat povědomí o legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného státu. „V letech 2011 až 2015 zakoupila Československá obec legionářská celkem 13 vyřazených historických vagonů. Jeden z plošinových vagonů dlouhodobě zapůjčily České dráhy a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana v čele s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Klubom historickej techniky RD Zvolen. Legiovlak se tak stal skutečně československým. V letech 2014 až 2018 zhlédlo Legiovlak na 600 tisíc návštěvníků,“ popsali novodobí legionáři.

V současnosti brázdí republiku Legiovlak čítající 14 vagonů. „Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové činnosti a zvyklostí našich dobrovolců, byly vybrány pro rekonstrukci nejčastěji používané vozy. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových,“ uvedli členové obce.

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce legionářů přepravily v letech 1918 až 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.

„Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií,“ popsala četa, která legiovlak obsluhuje. Komentované prohlídky se o víkendech konají každou celou hodinu.