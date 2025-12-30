Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

„Bylo vidět, že s tím labuťák normálně léta a má to zahojené. Kdyby třeba lapal po dechu, záchranu bych urgoval hned. Ale když vidíte, že jej to nijak neomezuje a funguje, je možné chvíli vyčkat,“ vylíčil Oplocký pro iDNES.cz.
Samce musel nejprve přilákat ke břehu. Měl štěstí, že místní labutě jsou na přítomnost lidí zvyklé a berou si od nich krmivo. Jinak by se Oplocký tak blízko k opeřencovi nedostal.
A pak už jenom... hop!
Zima, nezima, Oplocký skočil za labutí, lapil ji a vytáhl na břeh.
Najít správnou labuť stálo hodně času a nahánění, ale povedlo se. „Háček už měl zarostlý hluboko v kůži, takže nebylo možné mu jej odstranit. A tak se předal záchranné stanici, která musela zřídit operační zákrok a háček po rozřezání kůže vytáhnout,“ popsal Oplocký.
„Konec byl až dojemný, jelikož samice, která s ním hnízdí minimálně pět let, plavala pod břehem a neustále volala, načež ji samec odpovídal. Snad se brzo uzdraví a vrátí se do svého teritoria za svojí samicí,“ přeje si nadšenec do labutí.
Labutě jej fascinovaly, tak jim pomáhá
Oplocký kroužkuje ptáky, zejména labutě jej ale uhranuly. Své zálibě se v okolí Prostějovska věnuje už zhruba sedm let. Nejprve pomáhal známým, pak si sám udělal potřebné zkoušky, aby mohl ptáky kroužkovat.
Právě během této činnosti sleduje, jestli není některý z ptáků poraněn. Tak, jako byl právě nebohý labuťák. „Nechci vyznít blbě, ale kromě mě ty labutě nikdo nechytne, ani lidé ze záchranných stanic. Labuť by k nim nepřiplula, cítí strach. Výhodou je, že místní samec byl na lidi zvyklý,“ řekl Oplocký.
K nevšednímu koníčku přišel jako malý kluk, když policistům asistoval u záchrany poraněné labutě. „Zpočátku jsem zachraňoval, protože mě jejich osudy zcela pohltily. Nakonec sem se přenesl k záchraně všech ptáků,“ vysvětluje Oplocký.