Muž udusil družku polštářem, vadil mu její křik. Zasloužím trest, řekl soudu

Obžalovanému muži nyní hrozí za vraždu trest mezi deseti a osmnácti lety vězení. Podle obžaloby muž družku po hádce shodil z pohovky. Když se postavila, vzal ji za ramena, třískl s ní a shodil ji zpět na pohovku se slovy, že se „má na řvaní vy***t, jinak ji zadusí.“ Když pak poškozená nepřestávala křičet, vzal z pohovky polštář a přitiskl jí ho na obličej.

„Přiznávám, že jsem svým chováním a činem zapříčinil smrt své družky, musím říct, že ten čin nebyl spáchaný s úmyslem. V minulosti jsme měli podobný incident, taky jsem křičící partnerce přiložil polštář na obličej, abych utlumil křik a hluk, a tenkrát to pomohlo, vůbec jsem si nepřipouštěl, že by to mohlo skončit smrtí. Mrzí mě, co jsem jí způsobil, nemělo se to stát a lituji toho,“ doznal se před soudem Kočí.

„Soud nemá pochyby, že obžalovaný činil na základě vlastního rozhodnutí. Byl připravený se doznat už během výslechu, přičemž byl upozorňován, aby to ještě nedělal a čekal na poradu s obhájkyní,“ uvedl předseda soudu Eduard Ondrášek.

„Vina byla prokázána jednoznačně, obžalovaný vyslovil souhlas s právní kvalifikaci. S ohledem na razanci útoku i na jeho slovní vyjádření je jasné, že obžalovaný byl srozumněn s tím, že může poškozené způsobit smrt a to se taky stalo,“ sdělil státní zástupce Jindřich Pazdera.

Podle něj bylo vzhledem k důkazům soužití páru problematické a ke sporum docházelo na denním pořádku, proto bylo jen otázkou času, kdy dojde ke konfliktu s vážnými následky. Muži státní zástupce navrhl trest na dolní hranici trestní sazby a současně doporučil i ochrannou protialkoholni léčbu.

„Vím, jak závažného činu jsem se dopustil a co jsem udělal. Jsem si plně vědom svého činu i povinnosti nést odpovědnost a následky za to, co jsem způsobil. Udělal jsem obrovskou chybu, která nejde napravit, a vím, že si zasloužím trest,“ vypověděl obžalovaný.

Společně se opili, pak začla hádka

Podle Kočího byli s partnerkou oba alkoholici. Sám měl již z dřívější doby také podmínku za řízení v opilosti, za sebou má i tříměsíční pobyt v protialkoholní léčebně.

Záhy ale začal opět pít. Podle jeho slov družka také pila a poté žárlila, což často eskalovalo do násilných událostí. Žena měla podle všeho ve vzteku partnerovi při několika příležitostech kroutit uši, vyhrožovat uříznutím přirození a jednou ho dokonce bodla.

V den vraždy šla dvojice společně na nákup, kde si pořídila i lahev vodky. Společně ji pak doma vypili, u soudu muž přiznal, že on toho vypil víc. Sousedé si na dvojici už předtím stěžovali, kvůli hádkám a křiku se musel pár třikrát během jednoho roku stěhovat.

„Otevřeli jsme si doma lahev, při tom jsem prosil, aby se hádky už neopakovaly. Když vám někdo řekne, že máte ztišit hudbu, tak vypnete kazeťák, ale tady u těch hádek nevím, jak se to řeší,“ uvedl Kočí.

„Pořád křičela a pořád to bylo slyšet, tak jsem asi přitlačil víc. Pak jsem si říkal, že asi usnula, protože vypadala, jako když spí, tak jsem ležel dál a usnul jsem. Až potom, jak jsem se probudil, tak mi to nepřipadalo normální, spadla jí ruka z gauče, pak jsem na ni sáhl a byla studená,“ vypověděl obžalovaný s tím, že teprve poté si uvědomil, že je jeho partnerka mrtvá.

Pokusil se o sebevraždu

Podle státního zástupce měla žena na těle četné modřiny z doby před smrtí. Kočí uvedl, že část pocházela z fyzických incidentů během hádek a pádů v opilosti, k části přišla během společných milostných hrátek.

„To soužití nebylo jednoduché, ale měli jsme i spoustu dobrých dnů, kdy jsme si snažili vzájemně si dělat radost. Bohužel to tak jednou za čtrnáct dnů přerostlo v šarvátky,“ litoval muž.

Jedenáct let pracoval jako horník, po každé směně se pilo, takže tak podle svých slov přišel ke své závislosti na alkoholu. Po úrazech nemohl dělat žádnou těžkou práci, proto musel změnit profesi a pracoval i jako finanční poradce. Později ho ale alkohol ovládl úplně – natolik, že dokázal vypít i litr vodky denně.

Kočí se před nástupem do protialkoholní léčebny pokusil o sebevraždu, protože v důsledku záznamu v rejstříku přišel o práci a měl deprese. Zavražděná žena to věděla, nicméně často se stalo, že na muže i tak zaútočila. Muž se s útoky nesvěřoval, myslel si, že když je žena drobné postavy a má na sobě modřiny, každý by si začal myslet, že je útočníkem on.