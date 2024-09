„Neodmítám žádnou stranu, spíš některé lidi,“ říká vítěz voleb na Hané Okleštěk

Podle lídra hnutí ANO na střední Moravě patří volební úspěch v krajských volbách především práci, kterou strana odvedla na hejtmanství před čtyřmi lety. !Připojilo se k tomu ještě, jak funguje vláda, neboť jsme se vůči ní v kraji vymezili. Přispělo i to, že přišly povodně, které nebyly podle mne až tak bravurně zvládnuty, jak se na hejtmanství prezentovalo. Opírat se o povodně není dobré, není to náš styl,“ řekl Okleštěk.

Čekal jste větší volební účast?

Přišlo méně lidí a myslel jsem si, že budeme mít horší výsledek, neboť na severu máme plno voličů. Ovšem lidé, kteří tam k volbám přišli, nám ty hlasy asi taky dali. Oproti minulým krajským volbám je skoro o šest procent nižší účast, ale máme asi o dvanáct tisíc hlasů víc, což mě hodně překvapilo. Je vidět, že ve společnosti je nějaká nálada. Zřejmě nám též prospělo, že jsme do nikoho nekopali, i když jsme nebyli spokojení s tím, jak se některé věci na zastupitelstvu odehrávají. Okomentovali jsme to, ale nebyli ta brutální opozice, co bude do reprezentace kopat.

Jak velký vliv přisuzujete dopadu povodní na účast?

Nedokážu to posoudit. Je mi hlavně strašně líto, co se tam stalo. V tomto týdnu jsem tam byl několikrát anonymně, mluvil jsem s lidmi, nedá se to publikovat, ale byli velmi naštvaní. Samozřejmě mávat jim před nosem nějakými volbami, když mají barák v lepším případě vytopený, v horším zborcený nebo staticky narušený… Naprosto jim rozumím.

Kde podle vás udělala chybu dosavadní koalice, že se od ní voliči odklonili?

Musejí si zanalyzovat svoje kroky, napovídat jim nebudu. Jsem rád, že to udělali tak, že my jsme zvítězili.

Nakolik se do krajských voleb promítla celostátní politika?

Těžko posoudit. Jsem rád za náš kraj, protože lidé tady mají takzvaně všech pět pohromadě. Uděláme vše pro to, aby se tu cítili lépe a abychom kraj posunuli trochu nahoru. Teď to bude náročné kvůli škodám, jež vznikly na severu, ale to se nedá nic dělat. Lidé se zamysleli a rozhodli.

Co si teď dáte jako nejdůležitější úkoly?

První bude analýza současného stavu. Podíváme se, jak si na kraji stojíme nejen z hlediska ekonomiky, protože jsme pořád slyšeli, jak byl snížen dluh, ale byly to v podstatě standardní splátky nastavené ve splátkových kalendářích na jednotlivých úvěrech. Je pravda, že miliarda kontokorentu, který se bral na předfinancování projektů na začátku volebního období, když nastoupila tato reprezentace před námi, tak tu umazali. Předpokládám, že tento princip budeme držet taky, abychom mohli projekty prosadit, než přijdou peníze z dotačních titulů. Musíme si však rozmyslet, jakým způsobem teď podpořit sever kraje.

Platí pořád, že byste vaši souběžnou práci poslance a hejtmana bral jako přínos?

Nebojím se toho. Myslím, že teď to bude obzvlášť potřeba, abychom mohli tlačit na vládu ve vztahu k Jesenicku a severu Šumperska. Nicméně pokud se nebudu cítit schopný práci zvládnout, vyvodím z toho závěr.

Máte velmi silný výsledek, nicméně koaličního partnera potřebovat budete. Kdo to bude?

Bude to některá ze stran, jež bude mít nejbližší průnik s naším programem. Začneme zvát účastníky tohoto klání, kteří se dostali do zastupitelstva. Budeme se s nimi bavit, jestli mají problém s námi spolupracovat, a ptát se případně na průniky, abychom mohli posunout kraj nahoru.

Ještě dva mandáty a měli byste většinu dokonce sami. Jak jste se díval na takovou možnost?

V žádném případě bych nechtěl jednobarevnou vládu, klidně bych viděl tříbarevnou, to myslím naprosto vážně. Jinak člověk ztrácí ostražitost v programech a projektech. A i kdybychom měli jen třeba dvoubarevnou vládu, vždycky budu naslouchat také opozici.

Ladislav Okleštěk Narodil se 10. března 1961 v Prostějově. Je členem hnutí ANO a poslancem, do Sněmovny byl zvolen v říjnu 2013. V letech 2017 až 2020 byl též hejtmanem (jeho předchůdcem byl Oto Košta z ANO, nástupcem lídr společné kandidátky hnutí STAN a Pirátů Josef Suchánek). V letech 2016 až 2017 byl radním kraje, v letech 1994 až 2014 starostou obce Výšovice na Prostějovsku. Je ženatý, má dceru a syna.

S ODS už jste spolupracovali ve vedení kraje v letech 2016 až 2020, tehdy ještě s ČSSD, je to varianta, která může nastat?

S ODS jsme spolupracovali, to je pravda, ale jaká varianta nastane, bude záviset na tom, jak budou schopni podpořit náš program.

Je nějaké uskupení, s nímž spolupráci vylučujete?

Nevylučuji žádný politický subjekt, vylučuji možná některé lidi. Co se týče politických subjektů, jsem přesvědčený o tom, že krajská politika je nejvyšší stupeň komunální politiky a je to vždy o lidech. A jestliže na kandidátce má jakýkoli politický subjekt lidi, kteří chtějí a budou pracovat a chovají se slušně, tak s těmi jsem schopen a ochoten dělat.

Umíte si představit i spolupráci s SPD nebo komunisty?

Nepersonifikuji podle stran, ale podle lidí. A jestliže jsou v kterékoli straně odborníci, jsou ochotni dělat a jsou to slušní lidé, tak jsem schopen a ochoten s nimi dělat.

Dá se v kraji očekávat rychlý průběh skládání koalice?

Určitě ne, ač se to třeba nabízí. Může se ale stát, že třeba půlka stran odmítne jednání s námi a bude to o to rychlejší.

Budeme už v příštích dnech aspoň vědět víc?

V řádu dnů by to mohlo být, a když nebude jasno, tak dost napovězeno.