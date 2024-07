Krajské volby se odehrají ve stínu korupce, ta rezonuje i v kampaních

O místo v krajském zastupitelstvu usiluje v regionu třináct uskupení. Zhruba polovina z nich utvořila koalice, stran je tedy celkově více. O složení krajské reprezentace budou voliči rozhodovat už za dva měsíce, přesně 20. a 21. září.

Velkým krajským tématem, které před volbami rezonuje, byl roky trvající systém ohýbání veřejných zakázek na dopravní stavby a s tím spojená korupce. Podrobnosti začaly vyplývat na povrch po posledních krajských volbách a vyvrcholily policejním zátahem a obviněním 13 lidí loni na podzim.

Kromě zástupců stavebních firem jsou v případu zapojení i zaměstnanci krajských silničářů, krajská úřednice nebo již bývalý hejtmanův náměstek pro dopravu Michal Zácha (ODS).

Detektivové kauzu pojmenovali Autostráda. Strany končícího vedení se jí v kampani nevyhýbají a snaží se vůči ní vymezit.

„Zavádíme transparentnost do systému oprav krajských silnic a v posledních letech do těchto oprav proudí nejvíce peněz v historii kraje,“ prohlásil obhajující hejtman Josef Suchánek (STAN).

Starostové a nezávislí už nepokračují s Piráty a do voleb jdou se SNK Evropští demokraté pod značkou Starostové pro Olomoucký kraj. Z 55 míst tvoří kandidátku lidé z vedení obcí zhruba z poloviny.

Piráti zahájili kampaň před dvěma týdny. I oni v koalici s hnutími ProOlomouc, Naše Litovelsko a Společně pro Přerov vsadili na heslo Bez korupce pro lidi.

„Kraj má za sebou obří korupční kauzu v dopravních zakázkách, která se táhla dlouhých dvanáct let. Viníci sice čekají na soud, my se však musíme vyrovnat s následky a postarat se o to, aby se nic podobného neopakovalo,“ uvedl pirátský kandidát na hejtmana a nynější krajský radní pro životní prostředí Martin Šmída.

Jako „Spojenci24 s vámi“ se dali dohromady KDU-ČSL, TOP09, Zelení a Nestraníci (v minulých volbách bylo na jejich místě ProOlomouc). Od konce června se při kontaktní kampani pohybují po kraji. Obyvatel se v ulicích ptají, co je trápí. Jejich lídrem je náměstek hejtmana pro sociální oblast a zastupitel Velké Bystřice Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

Do voleb sami za sebe

ODS se o hlasy voličů uchází samostatně s několika nestraníky. Jedničkou je hejtmanův náměstek pro zdravotnictví a uničovský radní Dalibor Horák.

Nejsilnější stranou současného zastupitelstva je ANO s 18 mandáty. I přes vítězství před čtyřmi lety skončilo v opozici. Nyní chce kraj znovu vést, stejně jako v letech 2016 až 2020.

Hnutí proto mluví o sázce na jistotu. „Teď nemáme čas na žádné experimenty – situace lidí a firem v kraji je složitá a vláda jim v tom vůbec nepomáhá. Nezbývá, než abychom si pomohli sami, jak to ostatně na Hané i ve městech a obcích na Jesenicku bylo vždy zvykem,“ řekl lídr, poslanec a bývalý hejtman Ladislav Okleštěk.

Kraj patří mezi regiony, kde se SPD spojila s Trikolorou, PRO a Svobodnými. V čele koalice je poslanec a krajský zastupitel Radim Fiala (SPD).

Krajských voleb se poprvé účastní hnutí Přísaha, podporu jí vyjádřili Motoristé. Lídrem je vysokoškolský učitel, bývalý olomoucký primátor (za ČSSD), exposlanec i ministr kultury Antonín Staněk.

Za jasnou programovou prioritu označil vzdělávání. „V oblasti kultury na prvním místě prověříme postup příslušných orgánů kraje k dostavbě Muzea umění Olomouc. Je to jedno z nejkontroverznějších témat na území města,“ dodal k připravované stavbě Středoevropského fóra Olomouc. Proti SEFO vystupoval Staněk už v roce 2019 jako ministr.

Na vzdělávání cílí i Hlas pro náš kraj tvořený SOCDEM a Společně pro kraj. Ostatně i tady je na prvním místě vysokoškolský učitel, politolog Pavel Šaradín.

„Mnohé problémy jsou v kraji přehlíženy, politická reprezentace si s nimi neví rady. Například nenašla recept na vylidňování, vždyť mezi lety 2000 a 2050 přijde kraj přibližně o 80 tisíc lidí. To se dotkne zejména venkova,“ uvedl.

Na úspěch koalice Stačilo! v eurovolbách zkusí navázat komunisté, Česká strana národně sociální a Česká suverenita sociální demokracie. Jejich jedničkou bude zastupitel Uničova Vladimír Urbánek (KSČM).

Pragmatismus

Ze třinácti podaných kandidátek je šest oficiálně tvořeno koalicemi. Naposledy jich bylo méně, ostatně stran se tehdy zapsalo patnáct.

„Spojování se do větších uskupení je trendem, pro strany a hnutí je to pragmatické rozhodnutí. Vidí, že to zafungovalo u Stačilo! v evropských volbách a také například u vládní koalice,“ řekl iDNES.cz politolog Milan Školník.

Samostatně tak jdou do voleb kromě ANO, ODS a Přísahy menší strany Moravané, Koruna Česká, Demokratická strana zelených a republikáni.