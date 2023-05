Koupaliště zdraží kvůli rostoucím nákladům vstupné, někde až o třetinu

Jesenické koupaliště se bez zdražení neobejde

Ilustrační snímek

Jedno z nejvyšších zdražení v regionu, zhruba o čtvrtinu, avizuje například jesenické koupaliště.

„Bez nárůstu cen vstupného se vzhledem k rostoucím nákladům neobejdeme. Zároveň se mění jeho struktura. Zvýhodňujeme předplatné vyšším počtem vstupů,“ informoval ředitel Technických služeb Jeseník Patrik Tomáš Pavlíček.

Pro návštěvníky je podle něj výhodné, že nevybrané vstupy na konci sezony nepropadnou. „Bude možné je přesunout do další sezony,“ ujistil Pavlíček.

V areálu koupaliště přibudou nové lavičky, slunečníky a nejmenší se můžou těšit na obměnu části dětských hracích prvků. Kompletní obnovu prodělává tamní hřiště pro plážový volejbal.

Akvapark láká na bludiště, biotop zrychlí ohřev

Vstupné zvyšuje i akvapark v Olomouci.

Olomoucký akvapark zvedá ceny o dvacet korun, což odpovídá zhruba deseti procentům. Chlubí se novým Aktivity parkem, ve kterém je spousta atrakcí pro děti včetně 3D bludiště.

„Na léto chystáme řadu akcí. Velký zájem je o letní kempy pro děti, které spojují výuku plavání se zábavnými soutěžemi,“ uvedl hlavní manažer Dalibor Přikryl.

Velké popularitě se těší i městské koupaliště v Litovli, které patřilo s cenou za celodenní koupání ve výši 60 korun pro dospělé k nejlevnějším velkým areálům v kraji. Jde o biotop, kde čištění zajišťují rostliny. Letos v létě zde výrazně podraží, přibližně o třetinu.

„Vzhledem k rostoucím nákladům už nebylo možné tuto cenu držet. Celodenní vstupenka pro dospělé bude nově za osmdesát korun, snížené vstupné podražuje ze čtyřiceti na šedesát korun,“ popsal ředitel Technických služeb Litovel Jaroslav Erlec.

Novinkou je dětské brouzdaliště pro nejmenší. Ohřev vody bude rychlejší díky výkonným solárním panelům. Nově návštěvníci dostanou také možnost grilovat.

Ve Šternberku nabídnou kamennou pláž

Koupaliště ve Šternberku patří k těm, která zvýšila vstupné jen mírně.

Koupaliště Šternberk zdražuje v průměru o deset korun. S energiemi tu pomáhají nově kolektory, návštěvníci se mohou těšit na nové houpačky nebo kamennou pláž a nové lavičky.

„V příštích letech chystáme zásadní rekonstrukci. Půjde o opravu šaten, zázemí a bazénu,“ nastínil správce Josef Šuták.

Bratrušovské koupaliště v Šumperku chystá na léto novou vodní atrakci. Vedoucí provozu František Pohl však zatím neprozradil, o co jde.

„Bude to překvapení. Myslím, že hodně příjemné,“ sdělil. O výši vstupného podle něj zatím není rozhodnuto. „Je v jednání. Pokud půjde nahoru, tak jen málo. Maximální navýšení bude deset procent,“ předeslal Pohl.

V Uničově jako jedni z mála nezdraží

Pohled na bazén a atrakce v areálu Městského koupaliště v Uničově

K nemnoha areálům v Olomouckém kraji, které v letošní sezoně nezvedají vstupné, patří Koupaliště Uničov. Celodenní koupání tak zůstává na osmdesáti korunách pro dospělé, děti zaplatí čtyřicet a nejmenší ratolesti mají vstup nadále zdarma.

„Letos jsme se rozhodli nezdražovat, protože lidem výrazně vzrostly životní náklady,“ objasnil správce koupaliště Jiří Páleník. Návštěvníci se kromě toho už nesetkají se suchou trávou, s její závlahou totiž pomůže nový, moderní zavlažovací systém.

Zábřežský areál má pro změnu zrekonstruovaný solární systém, který umožní rychlejší ohřev vody.

„Vzhledem k rostoucím nákladům na energie chystáme i fotovoltaiku,“ řekl vedoucí koupaliště Patrik Lachnit.

Ani zde nárůst cen vstupného nepřekročí deset procent. Novinkou je otevření letního kina v prostorách koupaliště. V areálu též pracovníci upravují zeleň.

V Prostějově si lidé zaskáčou na trampolínách

Návštěva prostějovského akvaparku by se měla prodražit zhruba o dvacet korun.

Aquapark Koupelky v Prostějově zatím ceny stanovené nemá, ale zdražování se nevyhne.

„Vstupné naroste zhruba o dvacet korun,“ nastínil ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. Podle něj se do růstu cen promítají především vyšší náklady na energie, které vzrostly loni o přibližně 700 tisíc korun. „Měníme oběhová čerpadla. Nová budou úspornější,“ popsal Průša.

Novinkou pro návštěvníky budou vzduchové trampolíny. „Lidé si na nich mohou zaskákat zcela zdarma,“ ubezpečil Průša.

Společnost Sportoviště Přerov se stará o dva areály: jednak je to koupaliště přímo ve městě, které je spojené s krytým bazénem, druhým je vodní plocha v místní části Penčice.

V centru se bude letos cena za koupání dokonce snižovat. „V létě bude zavřený krytý bazén, takže bude k dispozici jen venkovní. Vzhledem ke snížení komfortu návštěvníků snižujeme vstupné o patnáct procent,“ oznámil vedoucí koupaliště Karel Hudeček.

Naopak o cenách pro Penčice ještě stále není rozhodnuto. „Cena celodenního koupání by se tam neměla zvyšovat. Pokud ano, tak to bude v průměru do deseti procent,“ doplnil vedoucí Hudeček. Na návštěvníky čeká nově natřená bazénová vana či vylepšený bufet. Lepší čistotu vody zajistí nová, účinnější čisticí jednotka.