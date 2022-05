VIDEO: Uprostřed nové ulice stojí sloup, přeložka drátů má zpoždění

„Tato komická situace nikoho netěší, pokud ale chceme označovat viníka, tak směle mohu říci, že to není naše město,“ okomentoval kauzu starosta Kostelce František Horák.

Stavba nové cesty je podle něj součástí projektu zasíťování deseti nových pozemků, kvůli kterému město požádalo v říjnu 2019 společnost E.ON Distribuce o přeložení vedení vysokého napětí.

„Bylo ujednáno, že přeložka bude provedena do sedmnácti měsíců od uzavření smlouvy, čili do května 2021. Na konci dubna 2021 však bylo městu nástupnickou firmou EG.D oznámeno, že prodlužují termín do 31. března 2022,“ popsal Horák.

„Jako důvod bylo uvedeno nevydání potřebného povolení ke stavbě přeložky do termínu uvedeného ve smlouvě, a to bez zavinění společnosti. Přitom podle mých informací ještě minimálně do 28. dubna tohoto roku EG.D o potřebné povolení ke stavbě přeložky stavební úřad v Kostelci na Hané vůbec nepožádala,“ dodal.

Čekat dál by znamenalo prodražení projektu

Protože nakonec nebyl dodržen ani pozdější termín, město se podle starosty dostalo kvůli současnému ekonomickému vývoji v Česku i ve světě do problematické situace.

Pokud by se stavbou silnice dál čekalo na přeložení elektrického vedení, vypršel by už dříve sjednaný překlenovací úvěr, který si na projekt vzalo, a nový už by dostalo za výrazně horších podmínek.

„Kromě toho už jsme navíc museli řešit i stavbu silnice, neboť při neustále stoupající ceně stavebních materiálů hrozilo, že by se s dalším zpožděním také její stavba prodražila třeba o třetinu. Proto jsme se nakonec rozhodli k tomuto řešení, kdy se silnice postaví a pak se jen dodělá a zapraví místo, kde nyní stojí sloup,“ předestřel starosta.

„V současné době ta silnice není nijak zvlášť využívaná, je tam hlavně do budoucna, až na parcelách vzniknou nové nemovitosti. Zatím tam v podstatě nikdo nebydlí. Teď si jde tamtudy třeba zkrátit cestu, ale není to tak, že by to někomu komplikovalo cestu domů,“ doplnil.

Firma EG.D odmítá, že by dosud nepožádala o potřebné povolení.

„Projektová dokumentace byla smluvním projektantem předložena na příslušný stavební úřad 9. února. Posléze 12. března došla ze strany úřadu výzva k doplnění s termínem do 31. května. Jakmile bude vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci, bude stavba bezodkladně provedena,“ uvedl tiskový mluvčí pro regiony Roman Šperňák.

„Společnost EG.D vždy poskytuje maximální součinnost. V této lokalitě byly například na základě žádosti investora zakládány přechody/chráničky pro budoucí kabelové rozvody tak, aby nebylo následně nutné zasahovat do komunikace. Podle informací od zhotovitele, které jsme dostali, měla být část finálního povrchu v místě kolizního sloupu vypuštěna do doby získání nezbytného povolení,“ dodal.