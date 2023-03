Policisté maskovali nehodu opilého kolegy, soud všem uložil podmínku

„Policisté byli na základě zahájení trestního stíhání postaveni mimo službu, a to až do doby vydání pravomocného rozhodnutí soudu. Jedná se o dva inspektory a jednoho komisaře působící v teritoriu územního odboru Přerov, kde uvedení policisté slouží řadu let, nejde tedy o nováčky,“ poznamenal policejní mluvčí Libor Hejtman.

„Jejich jednání nebylo vyhodnoceno jako systémové selhání. Policie má nastavený systém protikorupčních a jiných kontrolních opatření a mechanismů stanovených právními a interními předpisy,“ upozornil mluvčí.

Dvaapadesátiletý komisař přerovské kriminálky a dva jeho kolegové z obvodního oddělení a dopravního inspektorátu, kteří u nehody zasahovali, si u přerovského soudu vyslechli verdikt. Od soudu odešli s podmíněnými tresty. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné, uvedl Český rozhlas Olomouc.

Jeden z policistů podle soudu způsobil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu a další dva se tento skutek snažili zamaskovat. Hrozilo jim za to až pětileté vězení.

„Oba policisté takto postupovali ve snaze pomoci kolegovi vyhnout se kázeňskému, případně i trestnímu postihu a při uplatnění způsobené škody u pojišťovny v rámci povinného ručení se vyhnout tzv. regresní náhradě škody,“ uvedl pro ČR Olomouc soudce přerovského okresního soudu Jan Rektor.

Podle soudce se obvinění policisté ke svému činu nepřiznali. „Vymysleli si v podstatě alternativní skutkovou verzi,“ upozornil Rektor.

Svědci policejní verzi vyvrátili

Případ ovšem rozhodly výpovědi devíti svědků a také další důkazy. „Vina všech tří obžalovaných ze spáchání skutku byla nad rámec jakýchkoli důvodných pochybností zjištěna z provedeného dokazování,“ řekl rozhlasu Rektor.

Dvěma policistům soud udělil za spáchání přečinů zneužití pravomoci úřední osoby a pomoci k pojistnému podvodu podmíněné tresty a tresty zákazu činnosti u bezpečnostních složek.

S podmínkou vyvázl i kriminalista, který však musí zaplatit i peněžitý trest. Rozsudek zatím není pravomocný, všichni si nechali lhůtu na odvolání.

Podle Libor Hejtmana je podobný případ výjimečný. „Za třináctiletou existenci Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje se jedná o jednotky takových případů,“ řekl rozhlasu policejní mluvčí.

Podle informací Českého rozhlasu Olomouc se primátor Přerova Petr Vrána (ANO) chce sejít s vedením krajské policie. „Pro mě je to nová informace. Můžu říct, že i překvapení. Budu se na to určitě ptát pana ředitele a budu chtít víc informací,“ uvedl Vrána.