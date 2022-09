Vojáci cvičili přemostění řeky, použili kopii konstrukce ze světové války

Kurzů už u řeky na okraji města proběhlo letos jedenáct. „Na současném kurzu je směs vojáků naší a slovenské armády, ovšem otevřené jsou pro všechny, stavební firmy, vysoké a střední školy, aby lidé měli povědomí, o čem to je, a třeba je to chytlo a vytvářely se do budoucna další zdroje sil,“ nastínil ministerský rada Jan Gruber.

Lidé s potřebnými znalostmi totiž stárnou. A letité jsou i skladové zásoby provizorních mostů, některé jsou z padesátých a šedesátých let. Přesto je jejich stav dobrý, ačkoli není jasné, kolikrát už byly použité.

„Například most použitý při výcviku je kopie spojeneckých konstrukcí Bailey Bridge, které tady nechali po válce. V sovětském bloku podle toho udělali kopii,“ podotkl Gruber.

V Kojetíně je materiál pro výcvik, zbylé náhrady stálých mostů jsou v desítkách skladů Správy státních hmotných rezerv po celém Česku.

„Podařilo se shromáždit a inventarizovat všechny díly, které měla Česká republika k dispozici v rámci státních hmotných rezerv, i to, co má Ředitelství silnic a dálnic. Jsou tu i připravené významně modernější díly montovaných mostních konstrukcí,“ řekl přítomný ministr dopravy Martin Kupka, do jehož resortu výcvikové středisko patří.

Ačkoli u nás se provizorní mosty staví při mimořádných situacích přírodního charakteru, pomoci by mohly i ve válečném konfliktu.

„Vznikl požadavek, abychom vycvičili Ukrajince, ale sešlo z toho kvůli problémům na jejich straně, museli by přijet sem. Úzce spolupracujeme se Slováky, speciální věc byla letos skupina z Německa. Takový most tam nestavěli sedmdesát let. Zvyšuje to možnost využití jejich lidí v pohraničí,“ zmínil Gruber.

„Středisko chceme dál spravovat, aby byla česká infrastruktura odolná a připravená na krizové stavy. Roční příspěvek ministerstva 3,5 milionu jsou dobře investované peníze, aby nás možné povodně nezastihly nepřipravené,“ uzavřel ministr Kupka.